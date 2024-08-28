Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

DPP Partai Perindo Serahkan Surat Dukungan ke Pasangan Cagub dan Cawagub Sulut YSK-JVM

Subhan Sabu , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |02:49 WIB
DPP Partai Perindo Serahkan Surat Dukungan ke Pasangan Cagub dan Cawagub Sulut YSK-JVM
Partai Perindo
A
A
A

MANADO - Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu menyerahkan surat pernyataan dukungan resmi kepada pasangan Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Johannes Victor Mailangkay (JVM) sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Penyerahan surat B1KWK kepada pasangan dari Partai Gerindra dan Partai Nasdem itu diserahkan oleh Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM/Tim Desk Pilkada Perindo, Tama S Langkun di Kantor DPW Partai Perindo Sulut, Selasa (27/8/2024).

Usai penyerahan tersebut, YSK mengaku bangga dan berterima kasih kepada Partai Perindo atas kepercayaan ketua umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibyo untuk maju dalam rangka pencalonan diri menuju Sulawesi Utara 1 Cagub dan Cawagub Sulut.

"Saya dan Pak Victor Mailangkay sangat bangga dan berterima kasih banyak sekali dan bangga," ujar Ketua DPD Partai Gerindra Sulut itu.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM/Tim Desk Pilkada Perindo, Tama S Langkun menambahkan bahwa ini merupakan keputusan yang diambil oleh Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dan Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dengan mempertimbangkan banyak hal.

"Jadi memang Partai Perindo dalam hal keputusan tidak serampangan jadi kita lihat bahwa survei, kita lihat soal dukungan partai politik, kita lihat soal koalisi partai politik dan lain sebagainya termasuk soal kerja sama - kerja sama ke depan," tutur Tama S Langkun.

Dengan pertimbangan yang matang tersebut kata Tama, Ketua umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibyo sudah memutuskan bahwa Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju itu akan mendukung YSK untuk maju sebagai Gubernur Sulawesi Utara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188103//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-FREA_large.JPG
Banjir Rob Kerap Meluap, Warga Lagoa Minta Pemprov DKI Peninggian Tanggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188121//sekjen_dpp_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah_hadiri_acara_doa_untuk_bangsa_partai_golkar-RPW8_large.jpg
Perindo Hadiri Doa Bersama Golkar, Sekjen Ferry: Ini Momentum Muhasabah Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188109//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-q6k7_large.jpeg
Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3188044//anggota_dprd_dki_jakarta_dina_masyusin_distribusikan_sound_system_dan_tenis_meja-bKru_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Realisasikan Aspirasi Warga Kalideres, Distribusikan Sound System dan Tenis Meja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187984//perindo-US3z_large.jpg
Sri Gusni Ungkap 3 Prioritas Pascabencana, Pemulihan di Kawasan Terdampak Letusan Dahsyat Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861//perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement