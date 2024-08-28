DPP Partai Perindo Serahkan Surat Dukungan ke Pasangan Cagub dan Cawagub Sulut YSK-JVM

MANADO - Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu menyerahkan surat pernyataan dukungan resmi kepada pasangan Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Johannes Victor Mailangkay (JVM) sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Penyerahan surat B1KWK kepada pasangan dari Partai Gerindra dan Partai Nasdem itu diserahkan oleh Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM/Tim Desk Pilkada Perindo, Tama S Langkun di Kantor DPW Partai Perindo Sulut, Selasa (27/8/2024).

Usai penyerahan tersebut, YSK mengaku bangga dan berterima kasih kepada Partai Perindo atas kepercayaan ketua umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibyo untuk maju dalam rangka pencalonan diri menuju Sulawesi Utara 1 Cagub dan Cawagub Sulut.

"Saya dan Pak Victor Mailangkay sangat bangga dan berterima kasih banyak sekali dan bangga," ujar Ketua DPD Partai Gerindra Sulut itu.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM/Tim Desk Pilkada Perindo, Tama S Langkun menambahkan bahwa ini merupakan keputusan yang diambil oleh Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dan Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dengan mempertimbangkan banyak hal.

"Jadi memang Partai Perindo dalam hal keputusan tidak serampangan jadi kita lihat bahwa survei, kita lihat soal dukungan partai politik, kita lihat soal koalisi partai politik dan lain sebagainya termasuk soal kerja sama - kerja sama ke depan," tutur Tama S Langkun.

Dengan pertimbangan yang matang tersebut kata Tama, Ketua umum Partai Perindo, Angela Tanoesoedibyo sudah memutuskan bahwa Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju itu akan mendukung YSK untuk maju sebagai Gubernur Sulawesi Utara.