Naik Kuda ke KPU, Ini Visi Misi Fitri-Nandriani di Pilkada Palembang

PALEMBANG - Calon Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda dan pasangannya, Nandriani, menunggangi kuda dari Jalan Mayor Santoso hingga masuk ke depan pintu kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang, Rabu (28/8/2024).

Teriakan-teriakan, "Fitri Menang," menggema saat mereka tiba di kantor KPU Kota Palembang. Fitri tampak mengenakan pakaian formal bewarna hitam naik ke atas kuda berpegang erat di tali penyangga, sambil mengucapkan "Bismillahirohmanirrohim".

Pasangan yang diusung Partai Perindo dan sejumlah partai lainnya ini juga menyempatkan diri untuk menyapa pendukungnya yang setia mendampingi sejak deklarasi di Jalan POM IX sejak pagi hari.

Fitri menunggangi kuda di posisi depan dan Nandriani Oktarina sebagai pasangannya di Pilkada 2024 mengiring di belakang. Nandriani juga tampak menyapa pendukung sembari meminta doa. "Mohon doanya, ya," ucap Nandriani.

Disela pendaftarannya ke KPU, Fitrianti mengungkapkan, bahwa visinya dalam membangun Kota Palembang, pihaknya akan fokus pada pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.