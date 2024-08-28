Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Berkonsep Blackpink dan Naik Kuda, Fitri-Nandri Curi Perhatian Warga

Dede Febriansyah , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |21:35 WIB
Berkonsep <i>Blackpink</i> dan Naik Kuda, Fitri-Nandri Curi Perhatian Warga
Pilkada Palembang
PALEMBANG - Pasangan Calon Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda dan Nandriani Oktarina menarik perhatian publik saat mendaftar di KPU Palembang, Rabu (28/8/2024).

Keduanya menjadi sorotan lantaran menunggangi kuda dari Jalan Mayor Santoso hingga tiba di depan pintu kantor KPU Palembang.

Saat menuju kantor KPU Palembang, outfit yang digunakan "Duo Srikandi" ini pun tak luput dari perhatian warga yang menyaksikan kedatangan mereka. Fitrianti dengan pakaian formalnya berwarna hitam, sedangkan Nandriani mengenakan pakaian berwarna merah muda atau pink.

Diketahui kedua kuda yang mereka tunggangi, bernama Jethro dan Flash Jordan, adalah kuda jenis G berusia sekitar 6-7 tahun yang berasal dari area wisata 3Dstable di Gandus, Palembang.

Selain itu, kehadiran mereka di KPU Palembang disambut dengan pertunjukan tarian pencak silat sebelum akhirnya mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang untuk Pilkada 2024. 

