Paslon Baharuddin Siagian-Syafrizal Usungan Partai Perindo Daftar ke KPUD Batubara

BATUBARA - Ratusan warga Batubara pendukung Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) Batubara mengantarkan pasangan Baharuddin Siagian dan Syafrizal atau pasangan Bahagia Saza, yang diusung Partai Perindo ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Batubara.

Kedatangan mereka diiringi dengan dentuman marching band dan tari sesembahan adat Melayu Batubara dan disusul dengan pemakaian kain selempang hasil tenun khas Melayu Batubara oleh ketua KPUD Batubara Erwin yang didampingi oleh komisioner lainnya, Kamis (29/7/2024).

Selain diusung oleh Partai Perindo, paslon Bahagia Saza juga diusung oleh partai lainnya seperti Partai Golkar, PKS, PAN PPP, PBB, dan Partai Gerindra.

Pendaftaran secara resmi paslon Bahagia Saza diterima langsung oleh ketua KPIUD Batubara dan akan diproses sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Undang-undang yang berlaku.

Baharuddin Siagian mengtakan pasangan Bahagia Saza memiliki beberapa program positif buat masyrakat batu bara di antaranya bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial kemasyarakata, bidang UMKM dan bidang lainnya.