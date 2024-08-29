DPW Perindo: Kita Percaya Pasangan Nasir-Wardan Akan Bawa Riau Lebih Baik

PEKANBARU - Pasangan M Nasir dan Wardan hari ini resmi mendaftar ke KPUD Riau. Partai Perindo menyatakan siap memenangkan pasangan dengan slogan Nawaitu itu.

"Kita dari partai Perindo siap berjuang untuk memenangkan pasangan Nasir-Wardan,'" kata Ketua DPW Perindo Riau Sayed Abubakar Assegaf Rabu (28/8/2024).

Dia memastikan bahwa mesin politik Partai Perindo Riau di 12 kabupaten dan kota sudah siap dipanaskan dan siap memenangkan pasangan pasangan Nasir Wardan.

Nasir sendiri merupakan mantan anggota DPR RI serdang Wardan merupakan mantan Bupati Inhil dua priode. Pasangan ini didukung oleh 10 partai termasuk partai Perindo.

"Kita percaya jika nantinya pasangan ini terpilih dan dipercaya rakyat akan membawa Riau lebih baik, " tukasnya.

Sebelum maju. Nasir dan tim pemenangan sudah mengunjungi Kantor DPW Perindo Riau untuk meminta dukungan



(Khafid Mardiyansyah)