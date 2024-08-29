Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ketua DPW Partai Perindo Sulut Beri Ultimatum Keras untuk Sukseskan Calon yang Diusung di Pilkada Sulut

Subhan Sabu , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |06:34 WIB
Ketua DPW Partai Perindo Sulut Beri Ultimatum Keras untuk Sukseskan Calon yang Diusung di Pilkada Sulut
Perindo Sulut
A
A
A

MANADO - Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Utara (Sulut) Jacklyn Koloay memberikan ultimatum keras kepada seluruh pengurus dan para kader Partai Perindi untuk bersama-sama menyukseskan sekaligus mendukung pasangan Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Johannes Victor Mailangkay (JVM) sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Provinsi Sulut.

Dia juga mengultimatum agar memberikan dukungan yang terbaik kepada pasangan YSK-JVM dalam Pilkada 2024 mendatang sekaligus memberikan dukungan politik moral untuk menyukseskan Pilkada.

Hal itu kata dia sesuai dengan instruksi dari Ketua DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibyo untuk memberikan dukungan penuh kepada pasangan calon yang diusung oleh DPP Partai Perindo.

"Sesuai instruksi DPP, kita wajib all out untuk memenangkan pasangan YSK-JVM," kata Jacklyn, Rabu (28/8/2024).

Secara tegas, Jacklyn mengingatkan apabila ada pengurus dan kader yang tidak mengindahkan instruksi dari DPP Partai Perindo maka akan ada sanksi tegas yang diberikan oleh DPW Partai Perindo Sulut.

"Siapapun itu apabila tidak menjalankan instruksi dari DPP maka akan ada sanksi tegas. Meskipun dia anggota DPRD yang baru terpilih tapi kalau tidak menjalankan instruksi maka langsung di PAW," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Partai Perindo mendukung pasangan YSK-JVM untuk bertarung di Pilkada Sulut 2024. Surat pernyataan dukungan telah diberikan langsung oleh Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Desk Pilkada Partai Perindo, Tama S Langkun.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
