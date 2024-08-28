Didukung 11 Partai Termasuk Perindo, Maulana-Diza Daftar ke KPU Jota Jambi

JAMBI - Pasangan calon walikota dan wakil walikota Jambi periode 2024-2029, Maulana dan Diza Aljosha resmi mendaftar di KPU Kota Jambi di kawasan Kotabaru, Kota Jambi, Rabu (28/8/2024).

Usai mendaftar bersama 11 partai pengusung, KPU menyatakan persyaratan yang diajukan dinyatakan lengkap.

"Alhamdulillah, persyaratan yang kita ajukan sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota Jambi, dinyatakan lengkap oleh KPU," ujar calon Walikota Jambi, Maulana.

Didukung Partai Perindo --yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dan Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo -- dirinya juga berterima kasih kepada tim relawan dan terima kasih kepada penampilan seni budaya yang ada di Jambi.

"Saya bersama Diza ingin mewujudkan Kota Jambi yang membahagiakan sehingga bisa diterima seluruh kalangan masyarakat," ungkapnya.