DPP Partai Perindo Serahkan Surat Dukungan ke Calon Bupati Petahana di Pilkada Minsel

MANADO - DPP Partai Perindo memberikan surat dukungan kepada pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Franky Donny Wongkar-Theodorus Kawatu SIP (FDW-TK).

Penyerahan surat B1KWK diserahkan oleh Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Desk Pilkada Partai Perindo, Tama S Langkun di Kantor DPW Partai Perindo Sulut, Rabu (28/8/2024).

Franky Donny Wongkar merupakan calon Bupati Petahana dari PDIP. Ini merupakan dukungan yang kedua kalinya bagi dia dari Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dan Ketua Majelis Persatuan DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo untuk Pilkada Minsel.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo yang kembali mendukung saya, tentu menjadi kebanggaan bagi saya atas dukungan yang diberikan kepada saya dan bapak Theo Kawatu," ujar Franky D Wongkar usai penyerahan surat B1KWK.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Desk Pilkada Partai Perindo, Tama S Langkun mengatakan bahwa secara prinsip, Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu percaya kepada Franky D Wongkar untuk kembali melanjutkan pemerintahan Minsel ke depan.