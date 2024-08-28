Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Didukung Partai Perindo, Maulana-Diza Akan Wujudkan Kota Jambi Bahagia dan Sejahtera 

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |22:27 WIB
Didukung Partai Perindo, Maulana-Diza Akan Wujudkan Kota Jambi Bahagia dan Sejahtera 
Maulana-Diza daftar ke KPU
A
A
A

JAMBI - Calon Walikota Jambi, Maulana bersyukur atas dukungan dari Partai Perindo untuk bergabung pada koalisi Kota Jambi Bahagia (Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera).

"Alhamdulillah terima kasih atas dukungan partai koalisi. Ada 11 partai, diantaranya adalah Partai Perindo," ungkap Maulana usai dari KPU Kota Jambi, Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, saat bertemu beberapa waktu lalu dengan Pak Hary Tanoesoedibjo menyampaikan Partai Perindo -- yang dikenal sebagai Partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju-- visinya adalah membangun masyarakat yang sejahtera.

"Dan itu sejalan dengan visi Kota Jambi Bahagia, yakni ujungnya adalah sejahtera. Kita akan buat Kota Jambi bahagia dan sejahtera," tegas Maulana.

Mantan Wakil Walikota Jambi, mengatakan akan memegang kepercayaan Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu- dengan berjuang untuk memenangkan pemilihan walikota dan wakil walikota pada 27 November mendatang.

