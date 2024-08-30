Ramadhan Dilantik Jadi Anggota DPRD Muarojambi dari Perindo, Lanjutkan Program Ayahnya Sejahterakan Masyarakat

MUAROJAMBI - Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Pepatah itu cocok disematkan kepada Muhammad Ramadhan Mahir, anggota DPD Partai Perindo Muarojambi yang dilantik menjadi anggota DPRD Muarojambi periode 2024-2029 di Gedung DPRD Muarojambi, Jambi, Jumat (30/8/2024).

Diketahui, Ramadhan merupakan anak dari Agustian Maher yang juga menjadi anggota dewan Muarojambi. Dia pun juga berjanji akan melanjutkan program yang terdahulu yang dipelopori ayahnya,

"Pertama saya bangga dan bersyukur dan tidak menyangka upaya berjuang selama ini untuk menggapai menjadi anggota DPRD Kabupaten Muarojambi berhasil dB dilantik pada hari ini 30 Agustus 2024," ungkapnya.

"Saya akan melanjutkan program ayah saya yang sebelumnya belum tercapai terutama dalam mensejahterakan masyarakat," tandasnya.

Di antaranya, kata dia, memperjuangkan program insfratruktur jalan, SDM dan semuanya akan saya perjuangkan semaksimal mungkin.

"Saya juga berterimakasih kepada Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Jambi Hendry Attan, Ketua DPD Partai Perindo Muarojambi Jun Mahir dan masyarakat Muarojambi terutama masyarakat dapil 1, Kecamatan Sekernan, Marosebo dan Taman Rajo," kata dia.

Dia juga berterimakasih kepada masyarakat Muarojambi dan masyarakat yang mendukung, simpatisan dan relawan. Dirinya mengaku siap memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Muarojambi.