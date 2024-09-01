Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

DPP Perindo Berikan Semangat saat Rapat Koordinasi dengan DPW Tentang Pilkada Sulteng

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |10:00 WIB
DPP Perindo Berikan Semangat saat Rapat Koordinasi dengan DPW Tentang Pilkada Sulteng
Perwakilan Desk Pilkada DPP Perindo Gian Sitorus (foto: dok ist)
A
A
A

PALU - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Perindo menggelar rapat koordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sulteng, terkait dengan dukungan untuk pasangan Ahmad M Ali dan Abdul Karim Aljufri dalam Pilkada 2024 di Sulawesi Tengah (Sulteng). 

Dukungan ini juga telah ditindaklanjuti dengan pendaftaran resmi pasangan tersebut ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulawesi Tengah. 

"Mengawal proses pasangan Ahmad M Ali dan Abdul Karim Aljufri dan membantu teman-teman DPW untuk memberikan semangat. Proses penentuan calon butuh proses panjang, kami juga koordinasi dengan teman-teman di daerah," kata perwakilan Desk Pilkada DPP Perindo, Gian Sitorus.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627//angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/340/3188449//ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo_di_lokasi_pengungsian_banjir_tapanuli_utara-bLuT_large.jpg
Tinjau Lokasi Bencana, Perindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/612/3188150//perindo-wMjE_large.jpg
Perindo Peringati Hari Disabilitas, Ajak Workshop Karyawan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188103//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-FREA_large.JPG
Banjir Rob Kerap Meluap, Warga Lagoa Minta Pemprov DKI Peninggian Tanggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188121//sekjen_dpp_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah_hadiri_acara_doa_untuk_bangsa_partai_golkar-RPW8_large.jpg
Perindo Hadiri Doa Bersama Golkar, Sekjen Ferry: Ini Momentum Muhasabah Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188109//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-q6k7_large.jpeg
Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement