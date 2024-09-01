DPP Perindo Berikan Semangat saat Rapat Koordinasi dengan DPW Tentang Pilkada Sulteng

PALU - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Perindo menggelar rapat koordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Sulteng, terkait dengan dukungan untuk pasangan Ahmad M Ali dan Abdul Karim Aljufri dalam Pilkada 2024 di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Dukungan ini juga telah ditindaklanjuti dengan pendaftaran resmi pasangan tersebut ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulawesi Tengah.

"Mengawal proses pasangan Ahmad M Ali dan Abdul Karim Aljufri dan membantu teman-teman DPW untuk memberikan semangat. Proses penentuan calon butuh proses panjang, kami juga koordinasi dengan teman-teman di daerah," kata perwakilan Desk Pilkada DPP Perindo, Gian Sitorus.