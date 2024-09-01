Miris! Telinga Bocah di Labuan Bajo Dibacok ODGJ hingga Nyaris Putus

MANGGARAI BARAT - Seorang bocah sekolah dasar (SD) menjadi korban pembacokan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Korban, SBT, dibacok hingga telinga hampir putus diduga oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Pihak kepolisian telah berhasil menemukan terduga pelaku sekitar dua hari usai kejadian, dan mengamankannya di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Manggarai Barat.

Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, AKP Angga Maulana mengungkapkan, terduga pelaku diketahui berinisial FP (41). Aksi pelaku terjadi saat korban sedang bermain di halaman rumahnya di Desa Gorontalo, Kamis 29 Agustus 2024.

"Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala sebelah kiri akibat sabetan senjata tajam jenis parang oleh terduga pelaku," ungkap AKP Maulana, Minggu (1/9/2024).

Usai melakukan aksinya, kata dia, FP lalu melarikan diri. Tim Resmob Komodo Polres Manggarai Barat dikatakannya berhasil meringkus FP di Kampung Ngawu, Desa Pengka, Kecamatan Welak, pada Sabtu (31/8/2024).