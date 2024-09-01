Waspada! Kawanan Begal Beraksi Siang Bolong di Purwakarta

PURWAKARTA - Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Purwakarta menangkap lima pelaku komplotan begal motor yang beraksi di siang hari. Saat melancarkan aksinya para pelaku mengaku sebagai debt collector dari perusahaan leasing di Purwakarta.

Kelima pelaku masing- masing berinisial ADY (32), GKY (33), DML (30), RKT (27), dan RMB (31). Selain ke lima pelaku polisi juga tengah memburu dua pelaku lain yang masih satu komlotan, yang identitasnya sudah diketahui yakni berinisial KMD (30) dan OST (32).

"Masing-masing pelaku (begal) diamankan di lokasi berbeda pada 8 Agustus 2024 lalu," ungkap Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardiansyah, Minggu (1/9/2024).

AKBP Lilik menyebut, penangkapan para pelaku berdasarkan adanya laporan masyarakat yang sering memgalami perpasan motor di jalan raya wilayah hukum Polres Purwakarta. Para pelaku mengincar kendaraan kredit yang mengalami gagal bayar.

"Tersangka mengaku sebagai debt collector dari perusahaan leasing sebelum akhirnya membawa kendaran warga di jalan. Seperti yang menimpa salah satu korban yang terjadi pada Sabtu, 3 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Sadang, Kelurahan Cisereuh, Purwakarta,” tuturnya.

