HOME NEWS SULSEL

Lalu Lintas Pagi Ini, Kelapa Gading Terpantau Padat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |06:47 WIB
Lalu Lintas Pagi Ini, Kelapa Gading Terpantau Padat
Lalu lintas pagi ini kawasan Kelapa Gading terpantau padat (Foto : Ilustrasi/Okezone.com)
JAKARTA - Mengawali pekan di pekan pertama di September, TMC Polda Metro Jaya membagikan informasi mengenai situasi lalu lintas di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Pusat pada Senin (2/9/2024). Mengutip dari akun X @tmcpoldametro, sekitar pukul 06.25 WIB, situasi arus lalu lintas di kawasan Al Azhar, Kelapa Gading, Jakarta Utara sudah mulai padat merayap dipenuhi kendaraan roda empat.

"06.25 Situasi arus lalu lintas di Kawasan Al Azhar Jl. Boulevard Kelapa Gading Jakut terpantau cukup padat," tulis akun X @tmcpoldametro.

Sama seperti Kelapa Gading, kawasan Cempaka Putih Jakarta Pusat juga terlihat kendaraan mobil dan motor telah memadati jalanan. Namun dengan kondisi ramai lancar.

"06.13 Situasi arus lalu lintas di Traffic Light Cempaka Putih Jakpus arah Pulogadung maupun arah Jl. Letjen Suprapto terpantau ramai lancar," tambah TMC Polda Metro Jaya.

Sedangkan di kawasan Kebon Jeruk Jakarta Barat, pada pukul 06.32 situasi arus lalu lintas, tepatnya di Traffic Light Relasi Jl. Panjang Kebon Jeruk Jakarta arah Palmerah maupun arah Joglo terpantau ramai lancar.

(Angkasa Yudhistira)

      
