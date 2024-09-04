Advertisement
HOME NEWS JATIM

3 Bocah yang Curi Kotak Amal Masjid di Samping Rumah Menko PMK Ngaku Cuma Bercanda

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |02:04 WIB
Rekaman CCTV bocah curi kotak amal
Rekaman CCTV bocah curi kotak amal
A
A
A

KOTA MALANG - Kepolisian bergerak cepat pasca unggahan pencurian kotak amal masjid, di samping rumah pribadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Malang. Polisi melalui Polsek Lowokwaru mendatangi Takmir Masjid Asy-Syuura di Jalan Pisang Kipas Dalam Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.

Kapolsek Lowokwaru Kompol Anton Widodo membenarkan telah menerima adanya kejadian pencurian kotak amal itu di media sosial (medsos). Bahkan pihaknya sudah melakukan pengecekan ke lokasi kejadian, dan bertemu dengan takmir masjidnya.

"Memang diperoleh fakta bahwa ya benar, memang oleh takmir masjid dikembangkan ada kejadian tersebut. Kemudian sudah dilakukan mediasi oleh warga," kata Anton Widodo, saat ditemui di Mapolsek Lowokwaru, Kota Malang, Selasa (3/9/2024).

Anton menyebut, bila dari keterangan takmir masjid dan beberapa warga, termasuk Ketua RW setempat memang ada kejadian pencurian pada Jumat 30 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WIB. Kepolisian juga sudah bertemu dengan terduga pelaku tiga anak yang menjadi pelaku pencurian kotak amal.

"Dilakukan secara spontan atau direncanakan dari hasil keterangan mereka awalnya mereka hanya bercanda, bahwa kotak amal ini cukup tasku diisi kotak amal itu, akhirnya dibawa," jelasnya.

Aksi pencurian itu terekam kamera CCTV masjid dan diketahui bahwa pelaku pencurian itu merupakan anak-anak yang tinggal di sekitar tempat itu. "Yang terekam di masjid itu warga mengetahui, kalau anak-anak ini tempat tinggalnya pun di sini diketahui," katanya.

Diketahui ketiga bocah pelaku pencurian kotak amal itu ternyata pelajar SMP yakni berinisial TG dan DN, yang duduk di bangku kelas VII SMP, serta satu bocah yakni VL yang duduk di bangku kelas V sekolah dasar (SD).

 

