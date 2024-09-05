Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Dahsyat Apartemen Tewaskan 72 Orang, Penyelidikan Salahkan Kegagalan Pemerintah

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |15:59 WIB
Kebakaran Dahsyat Apartemen Tewaskan 72 Orang, Penyelidikan Salahkan Kegagalan Pemerintah
Penyelidikan publik terhadap kebakaran dahsyat di Grenfell Tower London yang menewaskan 72 orang menyalahkan bencana tersebut pada kegagalan pemerintah (FotO: AP)
LONDON  - Penyelidikan publik terhadap kebakaran dahsyat di Grenfell Tower London, Inggris, pada 2017 yang menewaskan 72 orang menyalahkan bencana tersebut pada kegagalan pemerintah. Selain pemerintah, penyelidikan juga mengecam industri konstruksi dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pemasangan pelapis luar dengan bahan yang mudah terbakar.

Seperti diketahui, kebakaran melanda blok apartemen 23 lantai di salah satu daerah terkaya di London pada dini hari tanggal 14 Juni 2017. Itu menjadi kebakaran paling mematikan di Inggris pada bangunan tempat tinggal sejak Perang Dunia Kedua.

"Kebenaran sederhananya adalah bahwa semua kematian yang terjadi dapat dihindari," kata ketua penyelidikan Martin Moore-Bick.

Dalam laporan akhir yang telah lama ditunggu-tunggu, penyelidikan tersebut menyalahkan sebagian besar tanggung jawab atas bencana tersebut pada perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pemeliharaan dan perbaikan menara apartemen, serta perusahaan-perusahaan yang menurutnya telah secara tidak jujur ​​memasarkan bahan pelapis yang mudah terbakar sebagai bahan yang aman.

Laporan itu juga mengkritik pemerintah saat itu, otoritas lokal Kensington dan Chelsea, industri, kelompok regulator, individu tertentu, dan pemadam kebakaran yang tidak siap selama bertahun-tahun karena tidak bertindak atas keselamatan kebakaran di blok-blok gedung tinggi.

"Tidak semua dari mereka memiliki tingkat tanggung jawab yang sama atas bencana yang terjadi, tetapi seperti yang ditunjukkan laporan kami, semuanya berkontribusi terhadap bencana itu dengan satu atau lain cara, dalam banyak kasus, melalui ketidakmampuan, tetapi dalam beberapa kasus, melalui ketidakjujuran dan keserakahan," lanjutnya.

Laporan penyelidikan, yang mencapai hampir 1.700 halaman, mengatakan bahwa kebakaran itu adalah puncak dari kegagalan selama puluhan tahun dengan keuntungan yang lebih diutamakan daripada orang.

 

