HOME NEWS NUSANTARA

Empat Hari Hilang, Pemuda Pencari Rumput Laut Ditemukan Tewas di Pantai Sawarna

Fariz Abdullah , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |18:10 WIB
Empat Hari Hilang, Pemuda Pencari Rumput Laut Ditemukan Tewas di Pantai Sawarna
Petugas evakuasi pemuda pencari rumput laut (foto: dok ist)
A
A
A

LEBAK - Hamim (38) salah satu nelayan yang hilang digulung ombak saat mencari rumput laut di Pantai Goa Langir, Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak ditemukan meninggal dunia, Kamis (5/9/2024).

Nelayan setempat itu ditemukan pukul 13.00 WIB di Goa Sarah di Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak oleh tim gabungan Basarnas, Balawista dan TNI - Polri.

"Korban Hamim sudah ditemukan di Goa Sarah itu jaraknya sekitar 1 kilometer dari lokasi awal hilang," kata Ketua Balawista Lebak, Erwin Komara Sukma saat dihubungi, Kamis (4/9/2024).

Erwin menduga selama 3 hari hilang jasad Hamim tersangkut diantara karang yang berada di lokasi kejadian. "Tepat di hari keempat ini jenazah korban muncul terbawa arus ke darat," ujarnya.

Erwin menerangkan saat ini jenazah Hamim tengah dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. "Sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah duka, terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu pencarian korban Hamim," terangnya.

 

Halaman:
1 2
      
