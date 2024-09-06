Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Curi Motor Tukang Tape, Maling Tewas Usai Diamuk Massa 

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |04:09 WIB
Curi Motor Tukang Tape, Maling Tewas Usai Diamuk Massa 
Maling motor tewas usai diamuk massa di Serang (Foto : Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

SERANG - Pria berinisial RF terduga pelaku pencurian motor di Pasar Banjarsari, Desa Banjarsari, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, meninggal dunia usai diamuk massa, Kamis (5/9/2024). 

Dia meregang nyawa usai kepergok mencuri milik Suhanda (55) seorang pedagang tape di sekitar pasar. Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 05.30 WIB.

Kasatreskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady mengatakan mulanya Suhanda tiba di Pasar Banjarsari untuk berjualan tape. Setibanya di lokasi dia lantas memarkirkan kendaraan Honda Beat Pop dilapak milik anaknya.

"Aksi RF dipergoki sang anak dari pemilik motor yang tengah berjaga di lapak tape. Dia teriak motor bapak saya ada yang bawa," kata Andi saat dihubungi.

Mendengar teriakan anak korban, kata Andi, pedagang lainnya lantas melakukan pengejaran. Hingga akhirnya 100 meter dari tempat kejadian perkara (TKP) pelaku pencurian bermotor terjatuh dan dihakimi massa.

"Beberapa saat anggota dari Polsek setempat datang ke TKP untuk melakukan pengamanan. Pelaku pencurian sempat dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis namun di tengah perjalanan meninggal dunia," ujarnya.

Kata Andi, RF merupakan residivis pencurian bobol sekolah pada tahun 2022. Dia sudah divonis penjara selama 2 tahun. "Keluarga dari RF menolak untuk dilakukan autopsi," tandasnya. 
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189749//pasutri_pencuri_uang_pedagang_bakso-72YN_large.jpg
Modus Borong Bakso, Pasutri Ini Tega Curi Uang Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342//penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205//pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168//pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/25/3184875//viral-hoLJ_large.jpg
Viral, Seorang Perempuan Diarak Keliling Gili Trawangan Karena Curi Sepeda Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909//pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement