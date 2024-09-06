Curi Motor Tukang Tape, Maling Tewas Usai Diamuk Massa

SERANG - Pria berinisial RF terduga pelaku pencurian motor di Pasar Banjarsari, Desa Banjarsari, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, meninggal dunia usai diamuk massa, Kamis (5/9/2024).

Dia meregang nyawa usai kepergok mencuri milik Suhanda (55) seorang pedagang tape di sekitar pasar. Peristiwa itu dilaporkan terjadi pukul 05.30 WIB.

Kasatreskrim Polres Serang, AKP Andi Kurniady mengatakan mulanya Suhanda tiba di Pasar Banjarsari untuk berjualan tape. Setibanya di lokasi dia lantas memarkirkan kendaraan Honda Beat Pop dilapak milik anaknya.

"Aksi RF dipergoki sang anak dari pemilik motor yang tengah berjaga di lapak tape. Dia teriak motor bapak saya ada yang bawa," kata Andi saat dihubungi.

Mendengar teriakan anak korban, kata Andi, pedagang lainnya lantas melakukan pengejaran. Hingga akhirnya 100 meter dari tempat kejadian perkara (TKP) pelaku pencurian bermotor terjatuh dan dihakimi massa.

"Beberapa saat anggota dari Polsek setempat datang ke TKP untuk melakukan pengamanan. Pelaku pencurian sempat dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis namun di tengah perjalanan meninggal dunia," ujarnya.

Kata Andi, RF merupakan residivis pencurian bobol sekolah pada tahun 2022. Dia sudah divonis penjara selama 2 tahun. "Keluarga dari RF menolak untuk dilakukan autopsi," tandasnya.



(Angkasa Yudhistira)