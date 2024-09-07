Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tentara Israel Tembak Mati Wanita Turki-AS saat Demo di Tepi Barat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |13:52 WIB
Tentara Israel Tembak Mati Wanita Turki-AS saat Demo di Tepi Barat
Tentara Israel tembak mati wanita Turki-AS saat demo di Tepi Barat (Reuters)
A
A
A

TEPI BARAT - Tentara Israel menembak mati seorang wanita Turki-Amerika yang ikut serta dalam unjuk rasa menentang perluasan permukiman di Tepi Barat yang diduduki Israel pada Jumat. Hal itu sebagaimana disampaikan pejabat Palestina dan Turki.

Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan sangat berduka atas kematian Aysenur Ezgi Eygi. Gedung Putih meminta Israel melakukan penyelidikan. 

Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan Aysenur Ezgi Eygi ditembak di kepala. Pemerintah Turki pun menyalahkan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas kematiannya.

Pejabat Palestina menggambarkan Aysenur Ezgi Eygi sebagai aktivis berusia 26 tahun dari Seattle yang memegang kewarganegaraan AS dan Turki.

Eygi baru saja lulus dari Universitas Washington di Seattle. Pimpinan universitas tersebut, Ana Mari Cauce, mengatakan, berita kematian Aysenur Ezgi Eygi sebagai hal mengerikan. Ia pun mengatakan Eygi memiliki pengaruh positif pada siswa lain.

Sementara pihak keluarga korban menyatakan Eygi  mempelajari psikologi dan bahasa serta budaya Timur Tengah di universitas tersebut. Pernyataan keluarga itu dibagikan organisasi pro-Palestina Institute of Middle East Understanding.

Militer Israel mengatakan pasukannya telah menembaki seorang "penghasut utama" pria yang mengancam dengan melemparkan batu ke arah tentara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
