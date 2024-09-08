Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ahmad Ali Gelar Jalan Santai Dihadiri Puluhan Ribu Warga Palu

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |15:49 WIB
Ahmad Ali Gelar Jalan Santai Dihadiri Puluhan Ribu Warga Palu
Ahmad Ali gelar jalan sehat dihadiri puluah ribu warga Palu (Foto : Istimewa)
A
A
A

PALU - Bakal calon gubernur Sulawesi Tengah pada Pilkada 2024, Ahmad Ali, menggelar jalan santai bertema Jalan Sehat  Perempuan BerAmal (Bersama Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri), Minggu (8/9/2024), di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan itu diperkirakan diikuti lebih dari 50 ribu warga dari berbagai penjuru wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

Panitia kegiatan sebelumnya membagikan 50 ribu kupon kegiatan jalan sehat,  bahkan banyak masyarakat yang antusias ingin ikut meski tidak kebagian kupon. Hadir di tengah-tengah peserta jalan sehat, Ahmad Ali berulang kali diteriaki dengan kata "Gubernurkuuuu" oleh peserta jalan sehat Bemal.

"Kalau begini orang yang hadir, menang sudah Beramal, pasangan bakal calon gubernur Sulteng Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri," celoteh seorang peserta sambil berjalan di antara sesak massa.

Selain itu, Ahmad Ali juga jadi buruan swafoto para peserta yang berpapasan dengan bakal calon gubernur Sulawesi Tengah itu.

Artis, Raffi Ahmad yang hadir di kegiatan itu ikut mengajak masyarakat agar memenangkan Ahmad Ali sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Tengah berpasangan dengan Abdul Karim Aljufri.

"Pastikan kita memenangkan bapak Ahmad Ali, Beramal harus menang," ujar Raffi Ahmad.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823//perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161466//pemerintah-ZTL8_large.jpg
KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/340/3159961//pemerintah-j20p_large.jpg
Jelang PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur Agus Fatoni Sidak Nelayan di Pulau Cina Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159923//pilkada-b8TU_large.jpg
Soal Usul Pilkada Dipilih DPRD, Legislator Ini Sebut Bagian dari Evaluasi untuk Perbaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150723//putusan_mk_pilpres_dan_pilkada_beda_2_tahun_komisi_ii_dpr_segera_revisi_uu_pemilu-WucH_large.jpg
Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150601//tok_mk_putuskan_pilkada_digelar_2_tahun_setelah_pilpres-cfeB_large.jpg
Tok! MK Putuskan Pilkada Digelar 2 Tahun Setelah Pilpres
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement