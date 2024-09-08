Ahmad Ali Gelar Jalan Santai Dihadiri Puluhan Ribu Warga Palu

PALU - Bakal calon gubernur Sulawesi Tengah pada Pilkada 2024, Ahmad Ali, menggelar jalan santai bertema Jalan Sehat Perempuan BerAmal (Bersama Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri), Minggu (8/9/2024), di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan itu diperkirakan diikuti lebih dari 50 ribu warga dari berbagai penjuru wilayah Kota Palu dan sekitarnya.

Panitia kegiatan sebelumnya membagikan 50 ribu kupon kegiatan jalan sehat, bahkan banyak masyarakat yang antusias ingin ikut meski tidak kebagian kupon. Hadir di tengah-tengah peserta jalan sehat, Ahmad Ali berulang kali diteriaki dengan kata "Gubernurkuuuu" oleh peserta jalan sehat Bemal.

"Kalau begini orang yang hadir, menang sudah Beramal, pasangan bakal calon gubernur Sulteng Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri," celoteh seorang peserta sambil berjalan di antara sesak massa.

Selain itu, Ahmad Ali juga jadi buruan swafoto para peserta yang berpapasan dengan bakal calon gubernur Sulawesi Tengah itu.

Artis, Raffi Ahmad yang hadir di kegiatan itu ikut mengajak masyarakat agar memenangkan Ahmad Ali sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Tengah berpasangan dengan Abdul Karim Aljufri.

"Pastikan kita memenangkan bapak Ahmad Ali, Beramal harus menang," ujar Raffi Ahmad.