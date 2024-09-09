Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Modus Diberi Hukuman, Pemilik Ponpes di Karawang Cabuli 6 Santriwati

Nila Kusuma , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |16:43 WIB
Modus Diberi Hukuman, Pemilik Ponpes di Karawang Cabuli 6 Santriwati
Pemerkosaan (foto: freepik)
A
A
A

KARAWANG - Polres Karawang menangkap KA (49), pemilik pondok pesantren di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.  KA ditangkap karena mencabuli 6 orang santriwati di pondok pesantren miliknya. 

Modus yang dilakukan KA dengan berpura -pura menghukum santriwati dan meminta santriwati memperlihatkan aurat kewanitaannya.

Kapolres Karawang AKBP Edwar Zulkarnain mengatakan, polisi menangkap KA setelah menemukan bukti jika KA melakukan pencabulan terhadap 6 orang santriwati nya. Polisi menetapkan KA sebagai tersangka dan menangkap pelakunya. 

"Kami sudah tetapkan sebagai tersangka dan langsung kami tahan. Saat ini kami masih melakukan pendalaman atas kasus ini. Untuk sementara korban berjumlah 6 orang," kata Edwar saat jumpa pers di Mapolres Karawang, Senin (9/9/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156499//pemerkosaan-u1YB_large.jpg
Duh! Penyandang Disabilitas Perkosa 2 Keponakannya, Videonya Disebar ke Internet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156491//cabul-9DGj_large.jpg
Bejat! Pria Ini Cabuli Keponakannya dan Diunggah di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/338/3151309//pencabulan-PujV_large.jpg
Guru Ngaji di Tebet Ancam Santri Tidak Lapor ke Orangtua Usai Dicabuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/338/3151281//pencabulan-2CUR_large.jpg
Modus Licik Guru Ngaji di Tebet Cabuli 10 Santri, Korban Ditampar dan Diberi Duit Rp10 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/340/3144089//ayah_cabuli_anak_kandung-ojkJ_large.jpg
Bejat! Ayah Ini Cabuli Anak Kandung Bertahun-tahun hingga Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/340/3141064//remaja_cantik_pacaran_dengan_sopir_angkot_malah_disetubuhi_2_kali-YaEU_large.jpg
Remaja Cantik Pacaran dengan Sopir Angkot, Malah Disetubuhi 2 Kali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement