Gadis Cantik Penjual Gorengan yang Ditemukan Terkubur di Pariaman Tulang Punggung Keluarga

PARIAMAN - Keluarga Nia Kurnia Sari (18), gadis penjual gorengan keliling yang mayatnya ditemukan terkubur di kawasan Guguk, Kecamatan Dua Kali Sebelas Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat sangat merasa kehilangan. Korban diketahui merupakan tulang punggung keluarga.

Ibu korban, Mila mengatakan, anaknya selama ini menjadi tulang punggung keluarga karena ayah dan ibunya sudah lama berpisah. Sementara ibunya yang juga jualan gorengan keliling kadang tak bisa berjualan karena sakit.

"Dia keinginannya pengin kuliah," ujarnya, Senin 9 September 2024.

Korban dilaporkan hilang pada 6 September 2024 setelah berjualan gorengan di Korong Pasa Surau. Saat itu, warga sekitar terakhir melihat keberadaannya sekira pukul 18.00 WIB.

Namun, hingga pukul 20.00 WIB Nia belum juga pulang, keluarga Nia melakukan pencarian dan menemukan jilbab dan jualan korban berserakan.

Lantaran merasa ada yang janggal, akhirnya keluarga melaporkan kehilangan Nia pada polisi. Jasad korban pun ditemukan dalam kondisi terkubur dengan kondisi mengenaskan, tangan terikat dan tanpa busana.

Saat ini, pihak kepolisian setempat masih menyelidikan penyebab kematian korban dan mencari pelaku pembunuhan.

(Arief Setyadi )