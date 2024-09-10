Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gadis Cantik Penjual Gorengan yang Ditemukan Terkubur di Pariaman Tulang Punggung Keluarga

Eka Guspriadi , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |06:39 WIB
Gadis Cantik Penjual Gorengan yang Ditemukan Terkubur di Pariaman Tulang Punggung Keluarga
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

PARIAMAN -  Keluarga Nia Kurnia Sari (18), gadis penjual gorengan keliling yang mayatnya ditemukan terkubur di kawasan Guguk, Kecamatan Dua Kali Sebelas Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat sangat merasa kehilangan. Korban diketahui merupakan tulang punggung keluarga.

Ibu korban, Mila mengatakan, anaknya selama ini menjadi tulang punggung keluarga karena ayah dan ibunya sudah lama berpisah. Sementara ibunya yang juga jualan gorengan keliling kadang tak bisa berjualan karena sakit.

"Dia keinginannya pengin kuliah," ujarnya, Senin 9 September 2024. 

Korban dilaporkan hilang pada 6 September 2024 setelah berjualan gorengan di Korong Pasa Surau. Saat itu, warga sekitar terakhir melihat keberadaannya sekira pukul 18.00 WIB. 

Namun, hingga pukul 20.00 WIB Nia belum juga pulang, keluarga Nia melakukan pencarian dan menemukan jilbab dan jualan korban berserakan.

Lantaran merasa ada yang janggal, akhirnya keluarga melaporkan kehilangan Nia pada polisi. Jasad korban pun ditemukan dalam kondisi terkubur dengan kondisi mengenaskan, tangan terikat dan tanpa busana.

Saat ini, pihak kepolisian setempat masih menyelidikan penyebab kematian korban dan mencari pelaku pembunuhan.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/340/3068420/orangtua_korban_pembunuhan_wanita_dalam_lemari_berharap_pelaku_segera_ditangkap-IuMf_large.jpg
Orangtua Wanita Tewas Dalam Lemari Desak Polisi Tangkap Pelaku Pembunuh Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/340/3068191/mayat-OwAn_large.jpg
Periksa 8 Saksi, Polisi Buru Pelaku Pembunuhan Wanita Dalam Lemari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/340/3067991/ilustrasi-UjMu_large.jpg
Wanita Penghuni Kosan Ditemukan Tewas dalam Lemari, Diduga Jadi Korban Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/340/3067357/pembunuhan-mXPV_large.jpg
DNA dan Sperma di Tubuh Gadis Penjual Gorengan Terbukti Milik Indra Dragon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067110/indra_dragon_tersangka_kasus_pembunuhan_gadis_penjual_gorengan-pALM_large.jpg
Indra Dragon, Pembunuh Gadis Penjual Gorengan Terancam Hukuman Mati 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/337/3067097/tersangka_kasus_pembunuhan_gadis_penjual_gorengan-LMUV_large.jpg
Tersangka Kasus Gadis Penjual Gorengan Bakal Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement