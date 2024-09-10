Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

SPBU Terbakar Akibat Warga Tak Matikan Mesin saat Isi BBM

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |20:05 WIB
SPBU Terbakar Akibat Warga Tak Matikan Mesin saat Isi BBM
SPBU terbakar di Rohul
A
A
A

PEKANBARU – Kebakaran melanda sebuah SPBU di Desa AliantanKecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau. SPBU yang terbakar itu milik pengusaha muda Ikhsan Mawardi (26 tahun).

Hasil penelusuran pihak kepolisian, bahwa penyebab kebakaran akibat seorang warga bernama Gatot Subroto mengisi BBM tanpa mematikan mesin kendaraan. Akibat peristiwa ini, kerugian yang dialami adalah Rp500 juta.

“SPBU yang terbakar itu milik PT. Basma Aela Jaya milik Ikhsan Mawardi warga Desa Giti Kecamatan Kabun,” kata Kapolres Rohul AKBP Budi Setiyono Selasa (10/9/2024).

Kejadian itu berawal saat Gatot Subroto datang ke SPBU PT. Basma Aela Jaya untuk isi BBM. Dia menggunakan Honda Verza.  Saat itu petugas SBU Alvia mengisi motor Gatot Subroto dengan kondisi mesin sepeda motor dalam keadaan hidup.

“Ketika operator mengisi tengki sepeda motor hingga full dan melimpah dari tengki sepeda motor dan menimbulkan percikan api.  Lalu api menyambar pompa sehingga menyebabkan terbakarnya pompa 2, kemudian setelah pompa 2 terbakar.  Karyawan berserta security berusaha memadamkan api, namun api tidak berhasil dipadamkan. Kemudian warga datang membantu dan tak lama api berhasil dipamdamkan,”tukasnya.


 

(Khafid Mardiyansyah)

      
