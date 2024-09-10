Turis Asal China Meninggal Usai Menyelam hingga Kedalaman 25 Meter di NTT

ALOR - Seorang turis asing asal China meninggal dunia usai melakukan aktivitas menyelam (diving) di kawasan Perairan Alor, Nusa Tenggara Timur, Selasa (10/9/2024).

Kepala Kantor SAR Maumere, Ridwan Supriyanto mengungkapkan, turis malang tersebut diketahui bernama Zhou Wei Gang (61). Pihaknya telah berhasil mengevakuasi jazad korban.

"Korban meninggal dunia usai menyelam di perairan Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, tepatnya di belakang Pulau Kepa, Kabupaten Alor," ungkap Supriyanto, Selasa (10/9/2024).

Ridwan menuturkan, kejadian nahas ini berawal saat kapal pinisi KLM 2 yang ditumpangi korban bersama 10 orang lain menepi di sekitar Perairan Alor Kecil pada pukul 06.30 Wita pagi.

Si agen kapal, Imran, saat itu mempersilakan para tamu untuk sejenak menikmati indahnya kawasan perairan tersebut. Tak menyia-nyiakan kesempatan, korban memilih menyelam untuk mengeksplorasi keindahan bawah laut.

"Korban pada saat itu melakukan penyelaman hingga kedalaman 25 meter," tuturnya.

Saat kembali ke kapal, korban mulai kesulitan bernapas. Badannya terasa lemas, muntah lalu pingsan. Kru kapal sempat melakukan resusitasi jantung dan paru korban, tetapi tak kunjung sadarkan diri.