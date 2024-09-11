Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kian Agresif, Kamala Harris Bikin Donald Trump Defensif dalam Debat Pilpres AS

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |17:22 WIB
Kian Agresif, Kamala Harris <i>Bikin</i> Donald Trump Defensif dalam Debat Pilpres AS
Capres AS Kamala Harris telah membuat saingannya Donald Trump bersikap defensif dalam debat pilpres AS yang agresif (Foto: AP)
A
A
A

WASHINGTON – Calon Presiden Amerika Serikat (capres AS) Partai Demokrat Kamala Harris telah membuat saingannya dari Partai Republik Donald Trump bersikap defensif dalam debat pemilihan presiden (pilpres) AS yang agresif. Harris mengeluarkan serangkaian serangan terhadap kesehatannya, dukungannya terhadap pembatasan aborsi, dan berbagai masalah hukum yang dihadapinya.

Seorang mantan jaksa, Harris, 59 tahun, mengendalikan debat sejak awal pada Selasa (10/9/2024). Dia terus-menerus membuat lawannya kesal dan mendorong Trump, 78 tahun, yang tampak marah untuk menyampaikan serangkaian tanggapan yang penuh kebohongan.

Pada satu titik, ia memancing mantan presiden itu dengan mengatakan bahwa orang-orang sering meninggalkan kampanye terbukanya lebih awal karena kelelahan dan bosan.

Trump, yang merasa frustrasi dengan jumlah massa Harris yang cenderung cukup banyak langsung berdalih. “Kampanye terbuka saya, kami memiliki kampanye terbuka terbesar, kampanye terbuka paling luar biasa dalam sejarah politik,” terangnya.

Ia kemudian beralih ke klaim palsu tentang imigran yang memakan hewan peliharaan di Springfield, Ohio, yang telah beredar di media sosial dan diperkuat oleh calon wakil presiden Trump, senator JD Vance.

"Mereka memakan anjing!" katanya, sementara Harris tertawa tak percaya. "Bicara tentang ekstrem," jawab Harris.

Para penasihat Harris mengatakan, Harris memang memiliki jurus untuk selalu memancing Trump agar mengatakan hal-hal yang dapat menjadi viral di media sosial (medsos).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190365//ilustrasi-ShPI_large.jpg
Trump Perintahkan Blokade Tanker Minyak Keluar dan Masuk Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190352//ilustrasi-49mB_large.jpeg
AS Klasifikasikan Fentanil Sebagai Senjata Pemusnah Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190345//presiden_as_donald_trump-YTgh_large.jpg
Trump Tambah 7 Negara Dilarang Masuk AS, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/18/3190167//presiden_amerika_serikat_donald_trump-vNRP_large.jpeg
Donald Trump Gugat BBC Rp166 Triliun Terkait Dokumenter Peristiwa 6 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/25/3189517//paspor-2o3p_large.jpg
Aturan Baru untuk Wisatawan yang Berkunjung ke AS, Trump Minta Jejak Digital 5 Tahun Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189449//menko_airlangga-Mf5F_large.jpg
Negosiasi Dagang Lanjut, Menko Airlangga Kirim Tim ke AS Pekan Depan 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement