HOME NEWS INTERNATIONAL

Kekuatan Militer Australia, Punya Dua Kali Lipat Anggaran Militer Indonesia

Salam Ramdhani , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |17:59 WIB
Kekuatan Militer Australia, Punya Dua Kali Lipat Anggaran Militer Indonesia
Australia merupakan salah satu negara pasifik yang memiliki kekuatan militer yang kuat (Foto: AP)
A
A
A

SYDNEY - Australia merupakan salah satu negara pasifik yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Banyaknya alutsista persenjataan ditambah jumlah pasukan yang banyak membuat negara kangguru ini masuk dalam jajaran 20 negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia.

Melansir Global Firepower, Australia di tahun ini memiliki anggaran militer fantastis, sebesar USD52,5 miliar atau yang setara dengan Rp806 triliun. Jumlah ini setara dengan dua kali lipat anggaran militer per tahun Indonesia pada tahun yang sama.

Australia diketahui masuk dalam kategori 20 negara terkuat, yang berada di peringkat 16 dari 145 negara dengan skor index 0.2515.  N Masih mengutip sumber yang sama, Angkatan Darat Australia pada tahun ini memiliki total personel sekitar 98.400 personel, termasuk 57.350 tentara aktif dan 32.050 tentara cadangan. 

Pasukan tersebut dilengkapi juga dengan berbagai kendaraan tempur darat, termasuk 59 unit tank, 16.162 unit kendaraan tempur lapis baja dan 48 artileri angkut.

Di sektor laut, Angkatan Laut Australia memiliki peran penting dalam menjaga keamanan laut negaranya. Australia pada tahun ini tercatat memiliki total 43 unit alutsista laut.  Jumlah tersebut terdiri dari 2 unit kapal pengangkut Helikopter, 3 unit destroyer, 8 frigate, 6 unit kapal selam, dan 4 unit kapal ranjau.

Selain itu, Angkatan Udara Australia memiliki kekuatan udara yang tidak bisa dianggap remeh. Data tahun ini menunjukan Australia memiliki total 325 unit alutsista pertahanan udara. 

 

Halaman:
1 2
      
