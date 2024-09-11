Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Lebih dari 1 Kg Sabu Diamankan Polda Kepri, Pelaku Terancam Hukuman Seumur Hidup

Dicky Sigit Rakasiwi , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |13:15 WIB
Lebih dari 1 Kg Sabu Diamankan Polda Kepri, Pelaku Terancam Hukuman Seumur Hidup
Polda Kepri amankan 5 kilogram sabu
A
A
A

BATAM - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kepri musnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1 kg lebih yang disita dari empat orang tersangka, Rabu (11/9/2024). Pemusnahan ini, dapat menyelamatkan sekitar 5 ribu jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. 

Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Kepri Kompol Muhammad Komarudin mengatakan, pengungkapan kasus peredaran narkoba ini berasal dari tiga laporan Polisi yang dilakukan penindakan di Kota Batam dan Kabupaten Karimun. 

"Pemusnahan ini dari penindakan di sejumlah lokasi yakni di Bandara Hang Nadim Batam, Pelabuhan Rakyat Sagulung dan di Karimun. Dalam kasus ini personel meringkus empat orang tersangka terdiri dari tiga laki-laki dan satu orang perempuan," katanya. 

Komarudin menyebutkan, barang bukti yang dimusnahkan terdiri dadi penindakan di Pelabuhan Harbourbay Batam dengan tersangka S yang membawa 137,8 gram sabu dari Malaysia. Kemudian penindakan di Kabupaten Karimun dengan dua tersangka beserta sabu 29,51 gram.

"Sedangkan penindakan yang di Pelabuhan Rakyat Sagulung Batam ada 827 gram sabu yang disita dari satu tersangka. Barang haram itu, diterima tersangka dari laut perbatasan," paparnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189717//narkoba-UwmM_large.jpg
Penangkapan Dewi Astutik Diapresiasi, Polri Diminta Bongkar Jaringan Narkoba Segitiga Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189151//vape-l7wi_large.jpg
Zat Etomidate di Vape Masuk Narkotika Golongan II, Kini Penggunanya Bisa Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033//viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188696//polisi-C45k_large.jpg
Rawan Tawuran, Polisi Ingatkan Pelajar di Tanjung Priok soal Kenakalan Remaja hingga Pornografi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604//dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188056//penangkapan_narkoba-bMYf_large.jpg
Bareskrim Tangkap Pemasok Sabu Sopir Taksi Online yang Perkosa Penumpang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement