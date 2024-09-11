Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jelang Pilkada 2024, BPBD Jabar : Waspadai Potensi Bencana Hidrometeorologi

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |13:03 WIB
Jelang Pilkada 2024, BPBD Jabar : Waspadai Potensi Bencana Hidrometeorologi
Bencana longsor (foto: dok Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana hidrometeorologi pada saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Plh. Kepala Pelaksana BPBD Jabar, Anne Hermadianne Adnan mengatakan, Pilkada 2024 diperkirakan berlangsung pada musim penghujan sehingga potensi bencana hidrometeorologi basah patut diwaspadai agar tidak mengganggu kegiatan pemungutan dan perhitungan suara.

Terkait hal tersebut, pihaknya akan mengambil langkah-langkah serta memberikan arahan kepada BPBD kabupaten dan kota di Jabar untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

“BPBD Jabar akan segera menggelar apel kesiapsiagaan potensi bencana hidrometeorologi untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” ucap Anne di Kota Bandung, Rabu (11/9/2024).  

Selain apel kesiapsiagaan, kata Anne, pihaknya juga akan menggelar rapat koordinasi serta menyusun rencana aksi kesiapsiagaan bencana pada saat pemilihan.

"Menjelaskan upaya pemda dalam mengantisipasi potensi ancaman bencana hidrometeorologi pada saat pilkada," ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
