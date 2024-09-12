Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Motor Guru SD Dicuri, Satu Pelaku Ditangkap dan Rekannya Buron

Indra Siregar , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |16:47 WIB
Motor Guru SD Dicuri, Satu Pelaku Ditangkap dan Rekannya Buron
Maling motor guru SD ditangkap polisi usai diamuk warga (Foto: MNC Media)
A
A
A

PRINGSEWU Motor milik guru di SDN 2 Banjarejo, Banyumas, Pringsewu, Lampung, dicuri. Kapolsek Sukoharjo Polres Pringsewu, Iptu Riyadi mengatakan pelaku pencurian tidak beraksi seorang diri. Salah satu pelaku berinisial IR (44), berhasil ditangkap tak berselang lama setelah melakukan aksinya. Diketahui, pelaku beraksi bersama rekannya yang hingga kini masih buron.

"Berdasarkan keterangan dari pelaku IR, pencurian ini dilakukan bersama rekannya berinisial AI, yang juga warga Bandar Lampung. Namun, rekannya berhasil kabur terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor yang dibawa dari Bandar Lampung," ujar Iptu Riyadi, Kamis (12/9/2024).

Kapolsek menjelaskan IR dan AI diduga mencuri sepeda motor Honda Beat berwarna biru dengan nomor polisi BE 6608 UP milik seorang guru bernama Peni Rubiah (32), warga Pekon Banjar Rejo. Pencurian tersebut terjadi pada Rabu 11 September 2024, sekira pukul 10.00 WIB di halaman sekolah tempat korban mengajar. Saat itu, sepeda motor korban diparkir dengan kondisi setang terkunci.

Dalam aksinya, IR diantar oleh AI menggunakan sepeda motor. Setibanya di halaman parkir sekolah, IR merusak kunci kontak sepeda motor korban dengan kunci letter T yang sudah dipersiapkan. 

Setelah berhasil menghidupkan motor, IR langsung melarikan diri. “Namun, aksinya diketahui oleh guru lain yang segera memberi tahu korban dan meneriaki pelaku sebagai maling. Warga sekitar yang mendengar teriakan tersebut segera mengejar IR. Pelaku akhirnya tertangkap oleh polisi dan warga di wilayah Pekon Fajar Mulya, Pagelaran Utara, sekitar 8 kilometer dari lokasi pencurian,” jelasnya

Menurut Riyadi, Pelaku IR yang dalam keseharianya tidak memiliki pekerjaan tetap ini sempat menjadi sasaran amuk massa yang geram dengan perbuatannya. Namun, nyawa pelaku berhasil diselamatkan setelah polisi yang turut mengejar segera mengevakuasinya ke kantor polisi.

 

Halaman:
1 2
      
