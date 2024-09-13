Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kesabaran Moskow Mulai Menipis Usai Serangan Ukraina Terus Hantam Kota Rusia hingga Kilang Minyak

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |07:03 WIB
Kesabaran Moskow Mulai Menipis Usai Serangan Ukraina Terus Hantam Kota Rusia hingga Kilang Minyak
Kesabaran Rusia sudah mulai menipis setelah serangan Ukraina yang berulang kali terhadap kota-kota Rusia hingga kilang minyak dalam beberapa hari terakhir (Foto: AP)
A
A
A

UKRAINA – Kesabaran Rusia terlihat sudah mulai menipis setelah serangan Ukraina yang berulang kali terhadap kota-kota Rusia hingga kilang minyak dalam beberapa hari terakhir. Bahkan serangan ini juga menghantam elemen-elemen sistem peringatan dini nuklirnya.

"Eskalasi yang terus-menerus dapat menyebabkan konsekuensi serius," kata Presiden Rusia Vladimir Putin kepada wartawan di Tashkent. "Jika konsekuensi serius ini terjadi di Eropa, bagaimana Amerika Serikat akan bersikap, mengingat kesetaraan kita di bidang senjata strategis?,” lanjutnya.

"Sulit untuk mengatakannya, apakah mereka menginginkan konflik global?,” ujarnya.

Putin mengatakan serangan Ukraina terhadap Rusia dengan senjata jarak jauh akan membutuhkan bantuan satelit, intelijen, dan militer Barat, jadi Barat akan terlibat langsung. Ia mengatakan pengiriman pasukan Prancis ke Ukraina akan menjadi langkah menuju konflik global.

Ketika ditanya oleh televisi pemerintah Rusia tentang legitimasi Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Putin mengatakan bahwa satu-satunya otoritas yang sah di Ukraina saat ini adalah parlemen, dan bahwa pimpinannya harus diberi kekuasaan.

Sementara itu, Ukraina menegaskan harus dapat menyerang balik garis pertahanan Rusia, termasuk wilayah kedaulatan Rusia, untuk melawan.

Zelenskyy belum menghadapi pemilu meskipun masa jabatannya berakhir karena darurat militer yang diberlakukan setelah invasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/18/3190784//ilustrasi-k3zR_large.jpg
Rusia Kerahkan Rudal Berkemampuan Nuklir Oreshnik ke Belarus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/18/3190602//presiden_rusia_vladimir_putin-OjVE_large.jpg
Putin: Rusia Akan Rebut Lebih Banyak Wilayah Ukraina Jika Pembicaraan Damai Digagalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190143//bahlil-52Dm_large.jpg
Bahlil Stop Impor Solar 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189138//prabowo_dan_putin-ZG1W_large.jpg
Putin Tawarkan Prabowo Kerja Sama Pertahanan hingga Pertanian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189135//prabowo_dan_putin-5gIs_large.jpg
Canda Prabowo saat Undang Putin ke Indonesia: Jangan ke India Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189107//prabowo-XeYx_large.jpg
Bertemu Prabowo, Putin Siap Perkuat Kerja Sama Teknologi Nuklir hingga Militer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement