Binaragawan yang Kuat Makan 108 Sushi dan 2,5 Kg Daging per Hari Meninggal pada Usia 36 Tahun, Kena Serangan Jantung

Binaragawan paling mengerikan di dunia dari Belarusia, yang terkenal karena bentuk tubuhnya yang ekstrem, meninggal pada usia 36 tahun (Foto: East2west News)

BELARUSIA – Binaragawan paling mengerikan di dunia dari Belarusia, yang terkenal karena bentuk tubuhnya yang ekstrem, meninggal pada usia 36 tahun. Illia 'Golem' Yefimchyk dilaporkan meninggal karena serangan jantung di rumahnya pada tanggal 6 September lalu.

Istrinya, Anna, menceritakan jika dirinya dengan putus asa melakukan kompresi dada saat mereka menunggu ambulans. Ia sempat diterbangkan ke rumah sakit (RS). Namun terlepas dari segala upaya, nyawanya tidak dapat diselamatkan.

"Saya berdoa sepanjang waktu, berharap Illia akan pulih," ungkap istrinya yang berduka, Anna, kepada media berita Belarusia, Onliner.

"Saya menghabiskan setiap hari di sisinya, berharap, dan jantungnya mulai berdetak lagi selama dua hari, tetapi dokter memberi saya berita buruk bahwa otaknya telah mati,” lanjutnya.

Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan orang-orang terhadap suaminya. "Saya berterima kasih kepada semua orang atas belasungkawa mereka. Sangat mengharukan mengetahui bahwa saya tidak ditinggalkan sendirian di dunia ini, dan begitu banyak orang telah menawarkan bantuan dan dukungan kepada saya,” terangnya.

Surat kabar Rusia yang terkenal, Kommersant, menyampaikan laporan yang suram tentang kematian binaragawan itu. "Pada tanggal 6 September, atlet tersebut mengalami serangan jantung dan mengalami koma,” tulisnya.

Illia 'Golem' Yefimchyk dikenal karena dietnya yang sangat fantastis, makan tujuh kali sehari dan mengonsumsi 16.500 kalori yang mengejutkan. Termasuk 108 potong sushi dan menghabiskan 2,5 kilogram daging panggang per hari.

Dijuluki "binatang seberat 340 pon" dan juga dikenal sebagai Si Mutan, ia memiliki tinggi 6 kaki 1 inci dengan dada berukuran 61 inci dan bisep menonjol sepanjang 25 inci.

Prestasinya yang mengesankan termasuk bench press seberat 600 pon, deadlift seberat 700 pon, dan squat dengan berat yang sama. Meskipun ia tidak berkompetisi secara profesional, namun ia menjadi legenda di media sosial. Dia berhasil mengumpulkan lebih dari 300.000 pengikut Instagram yang mengaguminya karena melampaui batas kekuatan manusia.

Kembali ke masa sekolahnya di Belarusia, beratnya hanya 70 kg [154 pon] dan dilaporkan tidak dapat melakukan satu kali push-up pun.