Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Donald Trump Tolak Debat Lagi dengan Kamala Harris, Akui Semua Sudah Dibahas

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |14:15 WIB
Donald Trump Tolak Debat Lagi dengan Kamala Harris, Akui Semua Sudah Dibahas
Donald Trump mengkonfirmasi bahwa ia tidak akan berhadapan atau berdebat lagi dengan lawannya Kamala Harris dari Partai Demokrat (Foto: AP)
A
A
A

WASHINGTONMantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengonfirmasi pada Kamis (12/9/2024) bahwa ia tidak akan berhadapan atau berdebat lagi dengan lawannya Kamala Harris dari Partai Demokrat. Trump mengklaim semua hal sudah dibahas saat debat dengan Harris beberapa hari lalu.

Mantan presiden tersebut mengatakan dalam sebuah wawancara pada Kamis (12/9/2024) bahwa hampir semuanya telah dibahas, dan Anda ingin melanjutkan pekerjaan Anda.

"Kami rasa itu tidak perlu. Kami sudah membahas keduanya," kata Trump tentang keputusannya, yang tampaknya merujuk pada debatnya pada bulan Juni melawan Presiden Joe Biden, selama wawancara pada Kamis (12/9/2024)  dengan Telemundo Arizona, yang juga dimiliki oleh NBC Universal.

"Kami rasa kami telah membahas semuanya. Kami rasa mereka juga tidak menginginkannya," tambahnya, yang menyarankan agar Harris keluar dan menjalankan negara dengan benar alih-alih mengkhawatirkan debat.

Trump pertama kali mengatakan bahwa ia akan menolak debat di masa mendatang dalam sebuah posting di Truth Social, menulis dalam posting dengan huruf kapital, "Tidak akan ada debat ketiga!" dan mengkritik penampilan wakil presiden dalam debat tersebut.

Pernyataannya itu disampaikan hanya dua hari setelah ia dan Harris bertemu di Philadelphia untuk debat pada jam tayang utama yang disponsori oleh ABC News.

Keduanya berdebat tentang inflasi, aborsi, dan imigrasi, dan Trump membuat beberapa pernyataan yang salah atau menyesatkan yang telah diperiksa faktanya secara langsung oleh moderator David Muir dan Linsey Davis. Penggunaan teori konspirasi dan pernyataan yang menghasut telah memicu kekhawatiran di antara para sekutunya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190365//ilustrasi-ShPI_large.jpg
Trump Perintahkan Blokade Tanker Minyak Keluar dan Masuk Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190352//ilustrasi-49mB_large.jpeg
AS Klasifikasikan Fentanil Sebagai Senjata Pemusnah Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190345//presiden_as_donald_trump-YTgh_large.jpg
Trump Tambah 7 Negara Dilarang Masuk AS, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/18/3190167//presiden_amerika_serikat_donald_trump-vNRP_large.jpeg
Donald Trump Gugat BBC Rp166 Triliun Terkait Dokumenter Peristiwa 6 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/25/3189517//paspor-2o3p_large.jpg
Aturan Baru untuk Wisatawan yang Berkunjung ke AS, Trump Minta Jejak Digital 5 Tahun Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189449//menko_airlangga-Mf5F_large.jpg
Negosiasi Dagang Lanjut, Menko Airlangga Kirim Tim ke AS Pekan Depan 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement