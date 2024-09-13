Donald Trump Tolak Debat Lagi dengan Kamala Harris, Akui Semua Sudah Dibahas

Donald Trump mengkonfirmasi bahwa ia tidak akan berhadapan atau berdebat lagi dengan lawannya Kamala Harris dari Partai Demokrat (Foto: AP)

WASHINGTON – Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengonfirmasi pada Kamis (12/9/2024) bahwa ia tidak akan berhadapan atau berdebat lagi dengan lawannya Kamala Harris dari Partai Demokrat. Trump mengklaim semua hal sudah dibahas saat debat dengan Harris beberapa hari lalu.

Mantan presiden tersebut mengatakan dalam sebuah wawancara pada Kamis (12/9/2024) bahwa hampir semuanya telah dibahas, dan Anda ingin melanjutkan pekerjaan Anda.

"Kami rasa itu tidak perlu. Kami sudah membahas keduanya," kata Trump tentang keputusannya, yang tampaknya merujuk pada debatnya pada bulan Juni melawan Presiden Joe Biden, selama wawancara pada Kamis (12/9/2024) dengan Telemundo Arizona, yang juga dimiliki oleh NBC Universal.

"Kami rasa kami telah membahas semuanya. Kami rasa mereka juga tidak menginginkannya," tambahnya, yang menyarankan agar Harris keluar dan menjalankan negara dengan benar alih-alih mengkhawatirkan debat.

Trump pertama kali mengatakan bahwa ia akan menolak debat di masa mendatang dalam sebuah posting di Truth Social, menulis dalam posting dengan huruf kapital, "Tidak akan ada debat ketiga!" dan mengkritik penampilan wakil presiden dalam debat tersebut.

Pernyataannya itu disampaikan hanya dua hari setelah ia dan Harris bertemu di Philadelphia untuk debat pada jam tayang utama yang disponsori oleh ABC News.

Keduanya berdebat tentang inflasi, aborsi, dan imigrasi, dan Trump membuat beberapa pernyataan yang salah atau menyesatkan yang telah diperiksa faktanya secara langsung oleh moderator David Muir dan Linsey Davis. Penggunaan teori konspirasi dan pernyataan yang menghasut telah memicu kekhawatiran di antara para sekutunya.