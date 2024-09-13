Peristiwa 13 September: Bom Meledak di BEJ Tewaskan 15 Orang

JAKARTA - Beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada tanggal 13 September, tiap tahunnya. Beberapa diantaranya adalah bom meledak di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang menewaskan 15 orang.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, redaksi telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 13 September dari Wikipedia, antara lain:

1. Bom meledak di BEJ

Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ) di kawasan perkantoran elite SCBD, Jakarta diserang bom, pada 13 September 2000. Akibatnya, 10 orang tewas dan 90 orang luka-luka. Korban tewas ditemukan di dekat lokasi ledakan, ada juga yang terjebak.

Lebih 100 mobil rusak dan aktivitas transaksi di bursa terhenti total dua hari karena perdagangan saham tak bisa dilakukan. Kerugian akibat terhentinya transaksi itu mencapai Rp4,5 miliar lebih.

Empat bulan kemudian, enam tersangka ditangkap yakni Ismuhadi, Ibrahim Amd, Sersan Iwan, Kopral Ibrahim Hasan, Iswadi Jamil, dan Nuryadin. Mereka dituduh berafiliasi ke GAM, walau di dalamnya ada prajurit TNI. Mereka kemudian diganjar hukuman berbeda-beda.

2. Jerman Bom Istana Buckingham Inggris

Jerman melalui jet tempur Nazi menjatuhkan lima bom dengan kekuatan cukup besar di Buckingham, Istana Kerajaan Inggris di Kota London, pada 13 September 1940. Bom dijatuhkan di area taman dalam, kapel kerjaaan dan halaman depan.

Sejumlah fasilitas hancur, Seorang pekerja istana tewas dan empat orang lainnya luka-luka.

Saat serangan bom terjadi Raja George VI dan permaisurinya Ratu Elizabeth lagi minum teh di Istana Buckingham. Namun, keduanya selamat.

3. Serangan Bom di Moskow