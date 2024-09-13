Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 13 September: Bom Meledak di BEJ Tewaskan 15 Orang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |05:00 WIB
Peristiwa 13 September: Bom Meledak di BEJ Tewaskan 15 Orang
Ilustrasi Ledakan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada tanggal 13 September, tiap tahunnya. Beberapa diantaranya adalah bom meledak di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang menewaskan 15 orang. 

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, redaksi telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 13 September dari Wikipedia, antara lain: 

1. Bom meledak di BEJ
Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ) di kawasan perkantoran elite SCBD, Jakarta diserang bom, pada 13 September 2000. Akibatnya, 10 orang tewas dan 90 orang luka-luka. Korban tewas ditemukan di dekat lokasi ledakan, ada juga yang terjebak.

Lebih 100 mobil rusak dan aktivitas transaksi di bursa terhenti total dua hari karena perdagangan saham tak bisa dilakukan. Kerugian akibat terhentinya transaksi itu mencapai Rp4,5 miliar lebih.

Empat bulan kemudian, enam tersangka ditangkap yakni Ismuhadi, Ibrahim Amd, Sersan Iwan, Kopral Ibrahim Hasan, Iswadi Jamil, dan Nuryadin. Mereka dituduh berafiliasi ke GAM, walau di dalamnya ada prajurit TNI. Mereka kemudian diganjar hukuman berbeda-beda.

2. Jerman Bom Istana Buckingham Inggris

Jerman melalui jet tempur Nazi menjatuhkan lima bom dengan kekuatan cukup besar di Buckingham, Istana Kerajaan Inggris di Kota London, pada 13 September 1940. Bom dijatuhkan di area taman dalam, kapel kerjaaan dan halaman depan.
Sejumlah fasilitas hancur, Seorang pekerja istana tewas dan empat orang lainnya luka-luka.
Saat serangan bom terjadi Raja George VI dan permaisurinya Ratu Elizabeth lagi minum teh di Istana Buckingham. Namun, keduanya selamat.

3. Serangan Bom di Moskow

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187413/viral-hf5m_large.jpg
Peristiwa 3 Desember: Perebutan Gedung Sate antara Sekutu dan Rakyat Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170486/sejarah-z9Jl_large.jpg
Kisah Prabu Jayabaya di Petilasan Pamukasan Kediri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163206/tentara_kenil-Akjr_large.jpg
Momen 1.300 Tentara KNIL Menyerah Usai Jepang Bombardir Ladang Minyak Tarakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154131/bom-TskL_large.jpg
Peristiwa 10 Juli: Kapal Greenpeace Dibom Agen Rahasia Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147616/perang-Q2vZ_large.jpg
Peristiwa 16 Juni: Perang Belasting, Amarah Rakyat Sumbar Meledak Tolak Pajak Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/337/3138481/peninggalan_kerajaan_mataram-ULwd_large.jpg
Alasan Sultan Mataram Serang Banten dengan Persetujuan Belanda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement