HOME NEWS NUSANTARA

Dua Motor Adu Banteng di Lampung, Pelajar SMA Alami Luka Parah

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |03:30 WIB
Dua Motor Adu Banteng di Lampung, Pelajar SMA Alami Luka Parah
Kecelakaan Lalu Lintas (foto: freepik)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Seorang pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) terlibat kecelakaan di Jalan Pagar Alam, tepatnya di depan Jalan Lambang Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kamis (12/9/2024).

Salah seorang warga, Dendi mengatakan  peristiwa kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu korban mengendarai sepeda motor. 

"Korban ini menyalip kendaraan lain, di depannya ada motor, jadi dua motor saling tabrakan gitu," ujar Dendi. 

Dendi menuturkan, korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Abdul Moeloek untuk mendapatkan perawatan medis.

Menurut Dendi, korban mengalami sejumlah luka yakni luka di kepala, kaki, serta mengalami gigi copot. 

Sementara itu, Kanit Gakkum Satlantas Polresta Bandarlampung Ipda Gunawan membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut.

Gunawan mengatakan, kecelakaan itu melibatkan sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa nomor Polisi dengan sepeda motor beat warna merah hitam bernomor polisi BE 2994 ZO.

"Jadi sepeda motor Honda CBR yang dikendarai S berjalan dari arah Jalan ZA Pagar Alam hendak menuju ke arah Jalan Imam Bonjol, pada saat mendekati TKP, sepeda motor itu mendahului kendaraan sepeda motor lain yang ada didepannya," ungkap Gunawan.

 

