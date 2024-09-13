Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi Luncurkan Abu 900 Meter Pagi Ini

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-Laki kembali erupsi pagi ini, Jumat (13/9/2024), pukul 05.07 WITA. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan gunungapi meluncurkan abu vulkanik setinggi 900 meter di atas puncak.

Saat ini, status Gunung Lewotobi Laki-laki siaga atau level III.

“Terjadi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki pada hari Jumat, 13 September 2024, pukul 05:07 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 900 m di atas puncak (± 2484 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Vinsensius Tuku dalam keterangannya.

Vinsensius melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22.2 mm dan durasi 598 detik.

Sementara itu, Vinsensius meminta masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung/ wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 KM dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki serta sektoral 4 km pada arah Utara-Timur Laut dan 5 KM pada sektor Timur Laut.

“Masyarakat agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya,” imbaunya.