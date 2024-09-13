Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pasar Comboran Malang Sudah Tutup Saat Terjadi Kebakaran

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |20:14 WIB
Pasar Comboran Malang Sudah Tutup Saat Terjadi Kebakaran
Pasar Comboran Malang kebakaran
A
A
A

KOTA MALANG - Pasar Comboran Malang terbakar pada Jumat malam (13/9/2024). Titik api dari laporan warga muncul sekitar pukul 18.15 WIB di lantai tiga pasar.

Kapolsek Klojen Kompol Syabain Rahmad Kusriyanto mengungkapkan, titik api kebakaran Pasar Comboran belum diketahui. Hingga kini pihak pemadam kebakaran (Damkar) Kota Malang masih berupaya memadamkan api.

"Titik api masih belum diketahui. Tapi yang jelas ketika kebakaran tidak ada aktivitas warga, karena pasar sudah tutup," kata Syabain Rahmad Kusriyanto, ditemui di lokasi kejadian.

Bain, sapaan akrabnya menambahkan, area yang terbakar di lantai merupakan tempat penyimpanan buah pisang, kelapa, hingga ada beberapa pakaian.

"Sudah tidak ada aktivitas warga. Itu (yang terbakar) isinya buah pisang, kelapa, dan pakaian bekas. Hanya untuk menaruh barang, lantai tiga pasarnya masih aktif," ungkap dia.

Ketika proses pemadaman api, listrik di area pasar sempat dipadamkan untuk memudahkan proses pemadaman. Ia pun membenarkan sempat mendobrak pintu pagar masuk pasar, demi memadamkan arus listrik.

 

Halaman:
1 2
      
