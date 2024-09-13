Advertisement
HOME NEWS JATIM

Api Berasal dari Lantai 2, Pasar Comboran Malang Terbakar 85%

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |22:40 WIB
Api Berasal dari Lantai 2, Pasar Comboran Malang Terbakar 85%
Pasar Comboran Malang Terbakar (foto: Okezone/Avirista)
MALANG - Petugas pemadaman kebakaran (Damkar) menyebut titik kebakaran di Pasar Comboran Malang berawal dari lantai dua. Api kemudian naik ke lantai tiga karena tiupan angin kencang di lokasi pasar yang berada di Jalan Muh. Yamin dan Jalan Irian Jaya, Klojen, Kota Malang, Jumat malam (13/9/2024).

"Titik api awal dari lantai dua. Tapi nggak langsung turun ke bawah, melainkan ke atas karena hembusan angin begitu cepat," kata Kepala Operasional UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Malang Anang Yuwono.

Di lantai dua bangunan yang terbakar disebut Anang berasal dari lapak pedagang penjual pakaian dan sepatu. Hal ini membuat api mudah membesar hingga menghanguskan hampir 85 persen bangunan pasar.

"Lantai satu atau lantai dasar aman, lantai dua dan tiga itu bisa dilihat sendiri. Kejadian pertama di lantai dua, orang yang jualan pakaian. Persentase (terbakar) kurang lebih 85 persen," ucapnya.

 

Telusuri berita news lainnya
