HOME NEWS JATIM

Pasar Comboran Malang Terbakar, Titik Api Disebut Pedagang dari Lantai Tiga

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |20:47 WIB
Pasar Comboran Malang Terbakar, Titik Api Disebut Pedagang dari Lantai Tiga
Pasar Comboran Malang Kebakaran
A
A
A

MALANG - Pasar Comboran Malang hangus terbakar. Pedagang menyebut, ada sekitar puluhan lapak pedagang di lantai tiga Pasar Comboran sisi barat yang terbakar.

Ayet, salah satu pedagang di Pasar Comboran menyatakan, titik api awalnya terlihat dari lantai tiga bangunan. Di sana terdapat puluhan lapak pedagang pakaian bekas.

"Itu sekitar 50-an di lantai tiga. Lantai dua kebanyakan ruko kosong, kalau lantai dasar peracangan dan bawang, lantai empat los," ucap Ayet, ditemui di lokasi kejadian, Jumat malam (13/9/2024).

Ayet sendiri berjualan ikan asin di lantai satu atau lantai dasar di samping tangga. Ia awalnya terkejut menerima informasi kebakaran di Pasar Comboran sisi barat.

"Dapat info dari grup paguyuban pasar, setiap hari jam 5 itu sudah tutup semuanya. Kalau di lantai tiga itu 12 sudah sepi, cuma ada beberapa orang," terang pria 29 tahun ini.

Dirinya tak tahu sumber api dari mana. Tapi sehari-hari usai pasar itu tutup, memang ada beberapa orang yang tidur di sana, salah satunya pedagang pisang yang menempati bagian belakang pasar di Jalan Muh. Yamin dan Jalan Irian Jaya.

 

Halaman:
1 2
      
