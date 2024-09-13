Perjuangkan Hak Rakyat, Perindo Ajak Generasi Muda Terjun ke Politik

BANDUNG - Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Politik dan Ideologi, Manik Marganamahendra menyatakan, sudah saatnya generasi muda berpolitik dengan bergabung bersama partai politik.

Dengan begitu, perjuangan untuk menjadi jembatan bagi masyarakat akan lebih terasa dibandingkan di luar sistem atau tidak bersama partai politik.

"Pada akhirnya orang-orang dengan kekuatan dan alat institusi demokrasi kita adalah partai politik mereka lah yang kemudian memiliki otoritas untuk menentukan pemimpin membuat kebijakan dan menghasilkan perubahan-perubahan juga yang ingin kita capai," ucap Manik dalam acara 'Politik Reborn' Vol. 2 yang berlangsung di Bosscha Space, Kota Bandung, Jumat (13/9/2024) malam.

Manik mengatakan, selama ini, generasi muda adalah orang-orang yang terpinggirkan dari politik. Menurutnya, mereka hanya dijadikan lumbung suara dalam setiap kali pemilihan.

"Selama ini kita adalah orang-orang yang terpinggirkan dari politik, dibuat jalur politik, dibuat jalur dengan kebijakan politik untuk semata-mata yang dibilang tadi tukang coblos," ungkapnya.