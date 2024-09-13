Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Perjuangkan Hak Rakyat, Perindo Ajak Generasi Muda Terjun ke Politik

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |22:52 WIB
Perjuangkan Hak Rakyat, Perindo Ajak Generasi Muda Terjun ke Politik
Ketua DPP Perindo Bidang Politik dan Ideologi Manik Marganamahendra (foto: Okezone/Agung)
A
A
A

BANDUNG - Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Politik dan Ideologi, Manik Marganamahendra menyatakan, sudah saatnya generasi muda berpolitik dengan bergabung bersama partai politik.

Dengan begitu, perjuangan untuk menjadi jembatan bagi masyarakat akan lebih terasa dibandingkan di luar sistem atau tidak bersama partai politik.

"Pada akhirnya orang-orang dengan kekuatan dan alat institusi demokrasi kita adalah partai politik mereka lah yang kemudian memiliki otoritas untuk menentukan pemimpin membuat kebijakan dan menghasilkan perubahan-perubahan juga yang ingin kita capai," ucap Manik dalam acara 'Politik Reborn' Vol. 2 yang berlangsung di Bosscha Space, Kota Bandung, Jumat (13/9/2024) malam. 

Manik mengatakan, selama ini, generasi muda adalah orang-orang yang terpinggirkan dari politik. Menurutnya, mereka hanya dijadikan lumbung suara dalam setiap kali pemilihan.

"Selama ini kita adalah orang-orang yang terpinggirkan dari politik, dibuat jalur politik, dibuat jalur dengan kebijakan politik untuk semata-mata yang dibilang tadi tukang coblos," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351//wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190417//perindo-zNMn_large.jpg
Dapot Hutagalung: Pelatihan Komputer Dorong Gen Z Bengkalis Siap Kerja dan Mandiri Berwirausaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190291//partai_perindo_berikan_bantuan_ke_warga_terdampak_bencana_di_aceh_tamiang-bUdG_large.jpg
Partai Perindo Berikan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190290//dpw_partai_perindo_dki_jakarta_bagikan_sembako_ke_warga_kalibaru_senen-nrh7_large.jpg
DPW Perindo DKI Jakarta Bagikan Sembako ke Warga Kalibaru Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/338/3190277//partai_perindo-AWlT_large.jpg
Bantu Warga Korban Kebakaran Tambora, Perindo Jakarta: Ringankan Beban Mereka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190236//perindo-xkcz_large.jpg
Penuh Kehangatan, Umat Paroki Kumba NTT Terima Bingkisan Pakaian Misa Natal: Terima Kasih Pak Hima Domi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement