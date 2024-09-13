Advertisement
HOME NEWS JABAR

Apresiasi Acara Politics Reborn, Ketua DPW Jabar Kenalkan Perindo ke Anak Muda

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |23:34 WIB
Apresiasi Acara Politics Reborn, Ketua DPW Jabar Kenalkan Perindo ke Anak Muda
Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat Umar Sanusi (foto: Okezone/Agung)
A
A
A

BANDUNG - Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Perindo Jawa Barat, Umar Sanusi mengapresiasi acara Politics Reborn Vol. 2 yang digagas Bidang Politik DPP Partai Perindo di Bosscha Space, Kota Bandung, Jumat (13/9/2024) malam. 

Menurutnya, kegiatan ini sangat positif khususnya bagi pendidikan politik generasi muda.

"Ini merupakan kegiatan yang sangat positif terutama sebagai tuan rumah DPW Perindo Jawa Barat, ini kegiatan yang kedua, yang pertama di Jakarta, yang kedua di Bandung," ucap Umar.

Selain menjadi pendidikan politik, kata Umar, kegiatan ini juga sekaligus sebagai pengenalan partai yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo itu kepada generasi muda.

"Saya sangat bersyukur dengan kegiatan ini sekaligus memperkenalkan Perindo ke kalangan mahasiswa, anak muda bahwa kita itu perlu pendidikan politik kepada generasi muda yang diharapkan menambahkan pengetahuan, wawasan," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
