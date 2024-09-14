Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Erupsi, Tinggi Letusan 1.000 Meter di Atas Puncak 

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |08:37 WIB
Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Erupsi, Tinggi Letusan 1.000 Meter di Atas Puncak 
Gunung Lewotobi Laki-Laki (PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-laki kembali erupsi, Sabtu (14/9/2024) pagi. Gunung Api di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut erupsi sekira pukul 05.41 WITA.

Laporan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), kolom letusan terpantau cukup tinggi yakni mencapai 1.000 meter di atas puncak. Hingga saat ini, Gunung Api Lewotobi Laki-laki dikabarkan masih erupsi.

"Terjadi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki pada hari Sabtu, 14 September 2024, pukul 05:41 WITA. Tinggi kolom letusan teramati ± 1000 m di atas puncak (± 2584 m di atas permukaan laut)," dikutip dari laman resmi magma.esdm.go.id.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung," sambungnya.

PVMBG mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung maupun wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Lewotobi Perempuan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3188921//gunung_semeru_erupsi-36HG_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Lagi, Kolom Abu Mencapai 500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187673//gunung_semeru_erupsi-uy62_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Kolom Abu Capai 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187467//gunung_semeru_erupsi-hit4_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Belasan Kali sejak Dini Hari, Kolom Abu Capai 1,1 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186735//polri-EYSp_large.jpg
Wakapolri: Sistem Peringatan Dini Gunung Lewotobi Lindungi Masyarakat dari Erupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/340/3185585//gunung_lewotobi_laki_laki-A6Dp_large.jpg
Aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki Meningkat, PVMBG Minta Warga Menjauh Radius 6 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183835//gunung_semeru_erupsi-dSWE_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi, Kolom Abu Capai 500 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement