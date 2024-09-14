Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Erupsi, Tinggi Letusan 1.000 Meter di Atas Puncak

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-laki kembali erupsi, Sabtu (14/9/2024) pagi. Gunung Api di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut erupsi sekira pukul 05.41 WITA.

Laporan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), kolom letusan terpantau cukup tinggi yakni mencapai 1.000 meter di atas puncak. Hingga saat ini, Gunung Api Lewotobi Laki-laki dikabarkan masih erupsi.

"Terjadi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki pada hari Sabtu, 14 September 2024, pukul 05:41 WITA. Tinggi kolom letusan teramati ± 1000 m di atas puncak (± 2584 m di atas permukaan laut)," dikutip dari laman resmi magma.esdm.go.id.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung," sambungnya.

PVMBG mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung maupun wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Lewotobi Perempuan.