Nongkrong hingga Dini Hari, Belasan Remaja Ditangkap Diduga Mau Tawuran di Bantul

BANTUL - Sebanyak 17 remaja ditangkap polisi karena terindikasi hendak melakukan tawuran di wilayah Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Bantul pada Sabtu (14/09/2024) dini hari. Belasan remaja itu kedapatan masih berkumpul alias nongkrong hingga dini hari.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, penangkapan ini berawal saat anggota Polsek Dlingo tengah berpatroli di jalan Terong-Mangunan sekira pukul 00.30 WIB dini hari. Saat itu, petugas mendapati sekelompok warga tengah berkumpul.

"Petugas yang melihat menanyakan kepada warga, ternyata warga telah mengamankan belasan remaja karena diduga hendak tawuran," kata Jeffry, Sabtu (14/09/2024).

Petugas lalu melakukan pemeriksaan terhadap para remaja tersebut. Selanjutnya, mereka digelandang ke Mapolsek Dlingo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Hasil pemeriksaan memang tidak ditemukan sajam, tapi mereka tetap kita amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut," ucapnya.

Selanjutnya, petugas memanggil orang tua dari masing-masing remaja tersebut untuk bersama-sama diberikan pembinaan. Mereka juga diminta membuat surat pernyataan tidak melakukan hal serupa.

