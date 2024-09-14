Advertisement
HOME NEWS JATIM

100 Lapak Pasar Comboran Malang Hangus Terbakar, Polisi Masih Berjaga di Lokasi

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |00:55 WIB
100 Lapak Pasar Comboran Malang Hangus Terbakar, Polisi Masih Berjaga di Lokasi
Pasar Comboran Malang Terbakar (foto: Okezone/Avirista)
KOTA MALANG - Kebakaran Pasar Comboran Malang akhirnya berhasil dipadamkan usai 3,5 jam. Api sepenuhnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 21.40 WIB, pada Jumat malam (13/9/2024), setelah dilaporkan terbakar sejak pukul 18.15 WIB.

"Dalam kurun waktu lebih kurang sekitar 3,5 jam api sudah bisa dipadamkan ini tadi," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso, saat memantau proses pemadaman api di Pasar Comboran Malang.

Pasca berhasil dipadamkan, pasar langsung dilakukan penutupan dan penjagaan oleh aparat keamanan, dari kepolisian, TNI, dibantu Satpol PP. Penjagaan ini mengantisipasi adanya penjarahan barang-barang warga dari orang-orang yang tidak berkepentingan masuk.

"Aktivitas pasar kita hentikan dulu untuk menjamin semuanya berlangsung secara aman. Karena uji forensik baru kita lakukan besok. Setelah itu juga kami akan melakukan perhitungan pasti untuk kerugian," ucap Erik kembali.

Nantinya pasca olah tempat kejadian perkara (TKP) dan identifikasi dari kepolisian telah dilakukan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan menurunkan tim teknis, untuk melakukan kajian pemulihan termasuk perhitungan kerugian yang dialami para pedagang.

"Saat ini kita belum ke sana (perhitungan kerugian dan inventaris), kita fokuskan dulu kepada penanganan awal pemadaman, pengkondisian, penyebab terjadinya kebakaran perhitungan, kemudian kami lakukan langkah-langkah praktis ke depan untuk perbaikan dan tindak lanjut berikutnya," jelasnya.

 

