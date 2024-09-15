Peristiwa 15 September: Meninggalnya Habib Munzir bin Fuad al-Musawa

Beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada tanggal 15 September tiap tahunnya. Beberapa diantaranya adalah meninggalnya Habib Munzir bin Fuad al-Musawa.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 15 September dari Wikipedia, antara lain:

1. Meninggalnya Habib Munzir bin Fuad al-Musawa

Habib Munzir bin Fuad al-Musawa atau lebih dikenal dengan Munzir Al-Musawa atau Munzir lahir di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, 23 Februari1973 dan meninggal di Jakarta, 15 September 2013 pada umur 40 tahun.

Ia adalah dikenal sebagai pimpinan Majelis Rasulullah SAW yang dakwahnya menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, beberapa wilayah nusantara dan dunia. Dakwahnya yang menyentuh berbagai kalangan menjadikan ia banyak dicintai oleh Ummat Islam terutama di wilayah Jabodetabek dan di Nusantara.

Habib Munzir adalah murid yang begitu disayangi oleh gurunya Umar bin Hafidz, sedangkan kalangan pemuda muslim yang mengenalnya tidak jarang menjadikan ia sebagai panutan ataupun idola dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW.

Dakwahnya di Indonesia juga tercatat sering di hadiri tokoh-tokoh nasional seperti Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Suryadharma Ali, Fadel Muhammad, Fauzi Bowo dan lain-lain.

2. Soft opening Bandar Udara Internasional Suvarnabhumi, Bangkok, Thailand

Bandar Udara Suvarnabhumi adalah bandara internasional yang melayani kota Bangkok, Thailand, merupakan bandara baru untuk menggantikan Bandara Internasional Don Muang.