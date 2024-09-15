Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 15 September: Meninggalnya Habib Munzir bin Fuad al-Musawa

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |06:00 WIB
Peristiwa 15 September: Meninggalnya Habib Munzir bin Fuad al-Musawa
Habib Munzir bin Fuad al-Musawa. Foto: Wikipedia.
A
A
A

JAKARTA - Beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada tanggal 15 September tiap tahunnya. Beberapa diantaranya adalah meninggalnya Habib Munzir bin Fuad al-Musawa.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 15 September dari Wikipedia, antara lain:

1. Meninggalnya Habib Munzir bin Fuad al-Musawa

Habib Munzir bin Fuad al-Musawa atau lebih dikenal dengan Munzir Al-Musawa atau Munzir lahir di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, 23 Februari1973 dan meninggal di Jakarta, 15 September 2013 pada umur 40 tahun. 

Ia adalah dikenal sebagai pimpinan Majelis Rasulullah SAW yang dakwahnya menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, beberapa wilayah nusantara dan dunia. Dakwahnya yang menyentuh berbagai kalangan menjadikan ia banyak dicintai oleh Ummat Islam terutama di wilayah Jabodetabek dan di Nusantara. 

Habib Munzir adalah murid yang begitu disayangi oleh gurunya Umar bin Hafidz, sedangkan kalangan pemuda muslim yang mengenalnya tidak jarang menjadikan ia sebagai panutan ataupun idola dalam mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW.

Dakwahnya di Indonesia juga tercatat sering di hadiri tokoh-tokoh nasional seperti Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Suryadharma Ali, Fadel Muhammad, Fauzi Bowo dan lain-lain.

2. Soft opening Bandar Udara Internasional Suvarnabhumi, Bangkok, Thailand

Bandar Udara Suvarnabhumi adalah bandara internasional yang melayani kota Bangkok, Thailand, merupakan bandara baru untuk menggantikan Bandara Internasional Don Muang. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187413/viral-hf5m_large.jpg
Peristiwa 3 Desember: Perebutan Gedung Sate antara Sekutu dan Rakyat Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170486/sejarah-z9Jl_large.jpg
Kisah Prabu Jayabaya di Petilasan Pamukasan Kediri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163206/tentara_kenil-Akjr_large.jpg
Momen 1.300 Tentara KNIL Menyerah Usai Jepang Bombardir Ladang Minyak Tarakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154131/bom-TskL_large.jpg
Peristiwa 10 Juli: Kapal Greenpeace Dibom Agen Rahasia Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147616/perang-Q2vZ_large.jpg
Peristiwa 16 Juni: Perang Belasting, Amarah Rakyat Sumbar Meledak Tolak Pajak Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/337/3138481/peninggalan_kerajaan_mataram-ULwd_large.jpg
Alasan Sultan Mataram Serang Banten dengan Persetujuan Belanda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement