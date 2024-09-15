Licinnya Pembunuh Gadis Penjual Gorengan hingga Kini Berhasil Lolos dari Kejaran Timsus

PADANG - Polisi sudah mengantongi identitas pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban Nia Kurnia Sari (18) ditemukan tewas terkubur dengan tangan terikat dan tanpa busana pada Minggu 8 September 2024.

Polisi dibantu warga telah mengejar pelaku di kawasan hutan Kecamatan Dua Kali 11 Kayu Tanam, Padang Pariaman. Saat ini pelaku kerap berpindah-pindah hingga berhasil lolos dari kejaran petugas.

Warga sempat melihat terduga pelaku bersembunyi di sebuah gubuk yang berada di hutan. Namun setelah sepekan diburu tim khusus (timsus), pencarian pelaku masih nihil.

Polisi sudah menemukan sendal dan baju milik pelaku di sekitar penemuan jasad korban. Perburuan pelaku pun telah menerjunkan anjing pelacak K-9 hingga pemantauan udara lewat drone.

Kabid humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pencarian terhadap terduga pelaku pembunuhan terhadap korban Nia.

"Identitas terduga pelaku sudah mengerucut dan saat ini tim khusus terus melakukan pengejaran," ujarnya, Sabtu 15 September 2024.

Kombes Dwi mengajak kepada masyarakat setempat ikut mendoakan dan memburu pelaku agar tersangka bisa segera ditemukan. "Ya tentunya kami juga mohon doa dan support dari rekan-rekan media dan masyarakat agar terduga pelaku bisa segera kami temukan, kami tangkap," kata Dwi.