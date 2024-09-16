Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Kakek 60 Tahun Ditabrak Truk saat Hendak Sholat Berjamaah di Masjid

Pipiet Wibawanto , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |22:24 WIB
Kakek 60 Tahun Ditabrak Truk saat Hendak Sholat Berjamaah di Masjid
Kakek 60 tahun ditabrak dan terseret truk (Foto : Tangkapan Layar CCTV)
A
A
A

TUBAN - Seorang kakek yang tengah mengendarai sepeda motor, ditabrak truk di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, terekam kamera CCTV. Korban yang hendak berangkat ke masjid tiba-tiba ditabrak dari depan oleh truk bermuatan batu hingga terseret sejauh 7 meter.

Usai mengalami kecelakaan itu, korban mengalami luka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Namun, belum sempat mendapat penanganan medis, korban meninggal dalam perjalanan.
 
Kerasnya benturan membuat tubuh korban beserta sepeda motornya terseret, kecelakaan terjadi saat korban hendak menuju masjid untuk Sholat Dzuhur berjamaah.
 
Kecelakan tersebut bermula saat korban bernama Suwono (60), mengendarai sepeda motor bernopol S 5759 G dari barat ke timur. Bersamaan, dari arah berlawanan melaju sebuah truk yang dikemudikan Harsono (42), warga asal Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.
 
Truk bernopol S 8664 R itu tiba-tiba oleng keluar jalur kanan dan langsung menghantam serta menyeret korban. Akibatnya korban mengalami luka parah dan meninggal dunia sebelum mendapat perawatan medis.
  
"Truk dari arah timur ke barat. Korban meninggal," ujar tetangga korban, Suryani, Senin (16/9/2024).

 


Sementara, Kanit Gakkum Satlantas Polres Ttuban, Iptu Eko Sulistyono, kecelakaan diduga akibat sopir truk kelelahan dan mengantuk. Sehingga tidak penuh konsentrasi yang kemudian membuat truk oleng kanan-kiri.
 
"Entah kenapa kemdaraan truk ini bergerak ke kanan masuk, kemudian mengalami kecelakaan dengan Honda Supra S 5759 G," ujarnya.
 
Guna kepentingan penyelidikan, sopir beserta kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Mapolres Tuban.

(Angkasa Yudhistira)

      
