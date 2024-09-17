Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Houthi Rilis Video Durasi 2 Menit Ungkap Rudal Hipersonik Palestine 2 Hantam Israel, Melaju 16 Kali Kecepatan Suara

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |15:32 WIB
Houthi Rilis Video Durasi 2 Menit Ungkap Rudal Hipersonik Palestine 2 Hantam Israel, Melaju 16 Kali Kecepatan Suara
Kelompok Houthi merilis video berdurasi hampir dua menit tentang rudal ‘hipersonik’ Palestine 2 yang diluncurkan dalam serangan terhadap Israel (Foto: AP)
A
A
A

YAMAN – Kelompok Houthi merilis video berdurasi hampir dua menit tentang rudal ‘hipersonik’ Palestine 2 yang diluncurkan dalam serangan terhadap Israel pada Minggu (15/9/2024). Kata "hipersonik" ditulis di sisi rudal dengan huruf merah.

Video yang dirilis pada Senin (16/9/2024) itu mengungkap jangkauan rudal mencapai 2.150 km (1.342 mil), dengan kecepatan hingga Mach 16, yang berarti 16 kali kecepatan suara.

Meskipun rudal balistik dapat melaju lebih cepat daripada kecepatan suara, namun senjata hipersonik melaju lebih dari lima kali kecepatan suara dan sangat mudah bermanuver, sehingga membantunya menghindari intersepsi.

"Ia memiliki kemampuan manuver yang tinggi melampaui sistem pertahanan udara terbaru dan terkuat di dunia, termasuk Iron Dome," kata kelompok tersebut.

Namun, Pentagon mengatakan telah menyimpulkan bahwa Houthi menembakkan rudal balistik ke Israel.

Jika Houthi memang memiliki rudal hipersonik, itu akan menjadi yang pertama bagi para pejuang gunung yang lebih dikenal karena serangannya yang berani daripada kecakapan teknologinya.

 

Halaman:
1 2
      
