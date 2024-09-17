Ayatollah Ali Khamenei Singgung Perlakuan Tak Adil Terhadap Kaum Minoritas, India Kecam Keras

India mengecam keras komentar Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei soal perlakuan tak adil terhadap kaum Muslim di negara Asia Selatan itu (Foto: AP)

NEW DELHI - India mengecam keras komentar Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei soal perlakuan tak adil terhadap kaum Muslim di negara Asia Selatan itu. Pemerintah India menyebut pernyataan Khamenei salah informasi dan tidak dapat diterima.

"Kita tidak dapat menganggap diri kita sebagai Muslim jika kita tidak menyadari penderitaan yang dialami seorang Muslim di Myanmar, Gaza, India, atau tempat lain mana pun," kata Khamenei dalam sebuah unggahan di media sosial pada Senin (16/9/2024).

Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri India mengatakan sangat menyesalkan komentar tersebut.

"Negara-negara yang mengomentari kaum minoritas disarankan untuk melihat catatan mereka sendiri sebelum membuat pengamatan apa pun tentang negara lain," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri.

Kedua negara biasanya memiliki hubungan yang kuat. Bahkan kedua negara telah menandatangani kontrak 10 tahun pada Mei lalu untuk mengembangkan dan mengoperasikan pelabuhan Chabahar di Iran.