Warga Sebut Pelaku Pembunuhan Gadis Penjual Gorengan Kerap Membeli

PADANG – Pihak kepolisian sudah mengantongi identitas pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban Nia Kurnia Sari (18) ditemukan tewas terkubur dengan tangan terikat dan tanpa busana pada Minggu 8 September 2024. Tersangka diketahui berinisial IS (26).

Pengakuan paman korban, Nazarudin mengatakan, antara Nia dan IS tidak saling kenal. Namun, informasi dari warga, tersangka sering membeli gorengan Nia.

"Nia dan IS tidak saling kenal. Kami berharap tersangka segera ditangkap dan ditahan dengan hukuman setimpal," tegas Nazarudin, Selasa (17/9/2024).

Hingga malam tadi, pihak kepolisian dibantu warga mencari tersangka di daerah Guguk Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Pencarian difokuskan di daerah Padang Kabau Kayu Tanam, karena sebelumnya di daerah tersebut warga sempat bertemu dengan tersangka, namun berhasil kabur.

Diketahui, polisi sudah mengantongi identitas pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Korban Nia Kurnia Sari (18) ditemukan tewas terkubur dengan tangan terikat dan tanpa busana pada Minggu 8 September 2024.