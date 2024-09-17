Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Wisatawan yang Tenggelam di Coban Kedung Darmo Malang Ditemukan Tewas

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |20:53 WIB
Wisatawan yang Tenggelam di Coban Kedung Darmo Malang Ditemukan Tewas
Tim SAR evakuasi korban yang tenggelam (foto: dok ist)
A
A
A

MALANG - Satu wisatawan tenggelam di Coban Kedung Darmo, Malang ditemukan tewas. Korban atas nama Mukhammad Sifa Uddin (25) warga Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, ditemukan tak bernyawa pada Selasa (17/9/2024).

Kapolsek Bantur AKP Sutadi menuturkan, korban ditemukan sekitar pukul 09.30 WIB, usai pencarian dari tim penyelamat gabungan, dari Basarnas, kepolisian, TNI, Pantai Selatan Rescue (PSR), dan beberapa elemen SAR lainnya.

"Korban ditemukan pada Selasa 17 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia," kata Sutadi.

Proses evakuasi jenazah wisatawan muda itu berlangsung dramatis, karena disambut isak tangis keluarga. Pihak keluarga yang melihat proses evakuasi menolak dilakukan autopsi, dan menganggap kejadian itu sebagai kecelakaan atau musibah.

"Pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi karena menyadari bahwa kejadian tersebut merupakan kecelakaan atau musibah, serta tidak ada tanda - tanda adanya kekerasan, sehingga keluarga ikhlas dan menerima peristiwa tersebut," jelasnya.

 

